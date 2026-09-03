México llevará al "Torito" al Campeonato Mundial

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El mexicano Isaac del Toro ha confirmado su participación con el equipo tricolor de ruta para el próximo Campeonato Mundial de ciclismo en Ruta UCI 2026, donde México tendrá un equipo de lujo con el que se puede soñar para que el ciclista del UAE Emirates se convierta en el mejor del mundo.

La edición de este año será en las carreteras de Montreal, Canadá, que se alistan para recibir a lo más selecto del ciclismo internacional, y México llegará con una de sus alineaciones más consolidadas de los últimos años, comandados por "Torito", quien buscará seguir haciendo historia para el deporte nacional.

El Mundial será del 20 al 27 de septiembre cuando el tricolor buscará dejar huella en las pruebas de ruta y contrarreloj, con una generación de competidores muy completa que tiene al bajacaliforniano como su principal exponente.

El corredor del UAE Team Emirates estará a la cabeza del contingente azteca para la prueba de fondo Élite Varonil, pactada para recorrer 273.7 kilómetros el domingo 27 de septiembre en el mítico trazado alrededor del Mont-Royal.

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Para proteger y respaldar al de Ensenada en el exigente recorrido canadiense, la Unión Ciclista de México estructuró un bloque de gregarios y rodadores de experiencia internacional con Éder Frayre, elemento de amplio recorrido en el circuito continental; Édgar "Chucky" Cadena, especialista de media montaña con rodaje en el ciclismo europeo que estuvo cerca de Del Toro en su triunfo de la Vuelta a Alemania; Ulises Castillo, rodador clave para labores de desgaste y control; José Antonio Escárcega, aporte fundamental en terreno en ascenso; Carlos García, pieza técnica en el plano y falso llano, y Tomás Aguirre, pieza de soporte táctico para las vueltas finales.