América gana ante Querétaro

Las Águilas salvan el invicto con gol tempranero de Dagoberto Espinoza

Por Agencias

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
A
América gana ante Querétaro

América este sábado curó sus heridas de la eliminación de la Leagues Cup en primera ronda tras vencer 1-0 al Querétaro en duelo de la Jornada 4 del Apertura 2025.

El duelo, que empezó hora y media después de lo previsto por una tormenta eléctrica, tuvo un augurio de goleada en el Estadio Ciudad de los Deportes, toda vez que las Águilas tomaron ventaja apenas al minuto seis con una gran acción individual y definición de Dagoberto Espinoza.

A partir de ahí, América mantuvo el dominio, mas no de manera abrumadora sobre su rival, que se paró mejor y cerró los espacios.

Los capitalinos tuvieron el 2-0 antes de irse al descanso con un penalti que Guillermo Allison le atajó a Henry Martín.

En la segunda mitad, el duelo mantuvo la tónica, con unos locales siendo mejores, pero con poca profundidad y ‘punch’.

Si bien los azulcrema tuvieron algunas aproximaciones, su falta de profunidad y ‘punch’, aunado a un par de intervenciones de Allison tenían el juego ‘en el alambre’.

Los Gallos Blancos pudieron empatar al 78’ con un remate potente de Partida que Malagón atajó con buenos reflejos.

Finalmente, la escuadra de Coapa conservó el resultado para llegar a ocho puntos de 12 posibles y seguir invicta en el torneo, donde provisionalmente se encuentra en la tercere posición. En tanto, su rival sigue en el sótano general sin unidades.

MINUTO A MINUTO

Xolos rescata empate ante los Cañoneros

Pachuca sigue a paso perfecto

Presentan los Torneos Deportivos Fenapo-25

Piloto de Nascar sufre accidente

