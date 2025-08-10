logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Fotogalería

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

“Corazones jóvenes”, en Cineteca Alameda

Por Estrella Govea

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
A
“Corazones jóvenes”, en Cineteca Alameda

La Cineteca Alameda presenta Corazones jóvenes (Young Hearts), ópera prima del director Anthony Schatteman, una producción Bélgica–Países Bajos de 2024 que aborda el primer amor adolescente desde una mirada luminosa y sin dramatismos. La película podrá verse el 8 y 12 de agosto a las 16:00 horas; el 9, 11 y 13 de agosto a las 14:00 horas; y el 10 de agosto a las 12:00 horas.

La historia sigue a Elias, un joven de 14 años que vive en un pequeño pueblo de Flandes. Su vida cambia cuando conoce a Alexander, su nuevo vecino de la misma edad, y comienza a descubrir sentimientos que nunca había experimentado. Entre amistades, dinámicas familiares y el autodescubrimiento, la trama retrata la emoción y la confusión propias de esa etapa de la vida.

En un tono alejado de la tragedia, Schatteman, quien también escribió el guion, presenta un relato sobre identidad y aceptación que fue reconocido con el premio a Mejor Película en la sección Generation Kplus del Festival de Berlín. El filme está protagonizado por Lou Goossens y Marius De Saeger, acompañados por Geert Van Rampelberg, Emilie De Roo y Dirk van Dijck, entre otros. La música original es de Ruben De Gheselle y la fotografía de Pieter Van Campe.

Con una duración de 98 minutos y clasificación A la narrativa destaca por su naturalidad, permitiendo que cada interacción entre los personajes fluya sin artificios. La química entre Goossens y De Saeger aporta credibilidad a una historia que, además de explorar el despertar afectivo, refleja conflictos familiares, amistades y pequeños choques propios de la adolescencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pie de foto

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CONCIERTO DEL 40 ANIVERSARIO DE LA FCC
CONCIERTO DEL 40 ANIVERSARIO DE LA FCC

CONCIERTO DEL 40 ANIVERSARIO DE LA FCC

SLP

Estrella Govea

El evento se llevará a cabo el jueves 14 de agosto en el Centro Cultural Universitario Bicentenario

Pily Pelusa, hoy en el Francisco Cossío
Pily Pelusa, hoy en el Francisco Cossío

Pily Pelusa, hoy en el Francisco Cossío

SLP

Estrella Govea

SLP, con mayor diversidad cultural en el país
SLP, con mayor diversidad cultural en el país

SLP, con mayor diversidad cultural en el país

SLP

Estrella Govea

“Corazones jóvenes”, en Cineteca Alameda
“Corazones jóvenes”, en Cineteca Alameda

“Corazones jóvenes”, en Cineteca Alameda

SLP

Estrella Govea