América golea a Santos Laguna

América cumplió con la lógica este sábado por la noche al imponerse 3-0 a Santos Laguna en duelo de la Jornada 12 del Apertura 2025, disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Los azulcrema iniciaron mejor que su rival, tuvieron llegadas claras, pero se empezaron a estrellar con buenas intervenciones de Carlos Acevedo.

Fue hasta el 38’ que las Águilas abrieron el marcador: Alejandro Zendejas mandó un centro raso que Rodrigo Aguirre conectó barriéndose en el área para detonar las redes.

Poco después, el ‘Búfalo’ Aguirre marcó su doblete, pero el tanto fue anulado tras revisión en el VAR por una falta previa de Ramón Juárez.

El segundo tiempo trajo un guion similar. Los capitalinos avisaron de peligro al 57’ con un remate del ‘Chiquito’ Sánchez que pasó apenas a un costado de la portería visitante.

No obstante, al 62’, Brian Rodríguez amplió la ventaja con un obús de aire en el área enemiga.

Poco después, Acevedo evitó una nueva caída de su marco con una doble atajada espectacular; sin embargo, al 71’, Alan Cervantes hizo el tercero de los locales con un dardo esquinado a las afueras del área.

Tras el resultado, América llegó a 27 unidades que lo colocan en el subliderato del torneo, a un punto del puntero y campeón Toluca. En tanto, los albiverdes son antepenúltimos con 10 puntos.