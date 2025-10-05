logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

América golea a Santos Laguna

Aterriza en el subliderato, en el que el Toluca es líder del torneo

Por Agencias

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
América golea a Santos Laguna

América cumplió con la lógica este sábado por la noche al imponerse 3-0 a Santos Laguna en duelo de la Jornada 12 del Apertura 2025, disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes. 

Los azulcrema iniciaron mejor que su rival, tuvieron llegadas claras, pero se empezaron a estrellar con buenas intervenciones de Carlos Acevedo.

Fue hasta el 38’ que las Águilas abrieron el marcador: Alejandro Zendejas mandó un centro raso que Rodrigo Aguirre conectó barriéndose en el área para detonar las redes.

Poco después, el ‘Búfalo’ Aguirre marcó su doblete, pero el tanto fue anulado tras revisión en el VAR por una falta previa de Ramón Juárez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El segundo tiempo trajo un guion similar. Los capitalinos avisaron de peligro al 57’ con un remate del ‘Chiquito’ Sánchez que pasó apenas a un costado de la portería visitante.

No obstante, al 62’, Brian Rodríguez amplió la ventaja con un obús de aire en el área enemiga.

Poco después, Acevedo evitó una nueva caída de su marco con una doble atajada espectacular; sin embargo, al 71’, Alan Cervantes hizo el tercero de los locales con un dardo esquinado a las afueras del área.

Tras el resultado, América llegó a 27 unidades que lo colocan en el subliderato del torneo, a un punto del puntero y campeón Toluca. En tanto, los albiverdes son antepenúltimos con 10 puntos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El PFC continúa invicto en casa
El PFC continúa invicto en casa

El PFC continúa invicto en casa

SLP

Romario Ventura

Dodgers superan a Filis en la Serie
Dodgers superan a Filis en la Serie

Dodgers superan a Filis en la Serie

SLP

AP

Teoscar Hernández impulsó la victoria con jonrón de 3 carreras en la 7ma.

McKinstry impulsa a Tigres al triunfo
McKinstry impulsa a Tigres al triunfo

McKinstry impulsa a Tigres al triunfo

SLP

AP

Cruz Azul logra agónico empate
Cruz Azul logra agónico empate

Cruz Azul logra agónico empate

SLP

El Universal

La Máquina rescata un punto en “El Volcán” con gol de Ángel Sepúlveda