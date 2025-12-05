América realizará visorías en San Luis

El talento potosino tendrá una nueva oportunidad de mostrarse ante el futbol profesional. Ricardo Ochoa, visor de las Águilas del América, visitará San Luis Potosí los días 8 y 9 de diciembre, esto gracias a la gestión realizada por Cefor Promotora San Luis en coordinación con la Liga TDP y con el respaldo del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. Durante esta visita también se llevarán a cabo visorias para el equipo Promotora San Luis de Tercera División.

La llegada del promotor americanista responde a la sólida relación que mantiene con Juan Antonio “Pinga” Salazar, presidente del Club Cefor Promotora San Luis, quien desde hace años ha impulsado el desarrollo del talento local, abriendo puertas para que jóvenes con sueño de llegar al profesionalismo tengan una vitrina real para mostrarse. Gracias a esta colaboración constante, varios futbolistas potosinos han logrado acercarse al entorno de alto rendimiento, incluso entrenando en instalaciones como las de Coapa.

Las visorias se efectuarán el 8 y 9 de diciembre en el campo 1 de la Unidad Deportiva “21 de Marzo”, a partir de las 14:00 horas. Las categorías que se estarán observando son: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Se invita a los interesados a presentarse con vestimenta deportiva adecuada.

El visor americanista Ricardo Ochoa expresó entusiasmo por visitar San Luis Potosí, con la misión de encontrar nuevos talentos que puedan vestir la playera azulcrema, siguiendo el ejemplo del zaguero potosino Ramón Juárez, hoy integrante del primer equipo del Club América.

La labor de Juan Antonio Salazar ha comenzado a dar resultados visibles: recientemente, tres jugadores potosinos acudieron a Coapa, logrando avanzar hasta el último filtro de evaluación, lo que refuerza la expectativa de que en esta nueva visita puedan surgir más jóvenes seleccionados. De manera paralela, el club Cefor Promotora San Luis realizará sus propias visorias para integrar al equipo de Tercera División Profesional. Las pruebas se llevarán a cabo los mismos días 8 y 9 de diciembre, también a partir de las 14:00 horas, en la misma sede.