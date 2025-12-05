Fueron dos los muertos en choque de Villa de Reyes

Fueron dos las víctimas mortales del accidente registrado el pasado martes en la carretera ‘37 a Villa de Reyes, durante un choque entre una camioneta de transporte de personal y un tráiler, a la altura de la comunidad de Machado.

En un inicio se había informado que solamente el conductor de la camioneta había fallecido, pero posteriormente también trascendió la muerte de una pasajera y hubo al menos nueve lesionados más.

El choque fue protagonizado por una camioneta Nissan color blanco tipo Van de transporte de personal de la empresa Utep, la cual impactó contra un tráiler Kenworth cerca de Machado, Villa de Reyes.

Al momento del hecho la Van transportaba obreros hacia la empresa HoneyWell de la Zona Industrial y provenían de la comunidad de San Bartolo y aledañas, pertenecientes a San Felipe, Guanajuato.

Durante el accidente de informó que falleció el conductor de la camioneta, identificado como Ulises Mejía González de entre 25 y 30 años de edad, originario de la comunidad El Carretón, en San Felipe Guanajuato.

Al hombre se le había trasladado a la clínica 50 de la capital potosina a recibir atención médica, pero los médicos ya no pudieron hacer nada.

Posteriormente trascendió que en la misma clínica también murió una pasajera de nombre María de Jesús Haro, quien tenía su domicilio en la comunidad de San Bartolo, también en San Felipe. Ella viajaba en asiento del copiloto de la camioneta, por lo que sufrió lesiones mortales igual que el chofer. Paramédicos atendieron en el lugar del accidente a por lo menos nueve pasajeros lesionados de la camioneta, todos trabajadores de la empresa HoneyWell a quienes llevaron a la clínica 50 del IMSS en la capital potosina a recibir atención médica, tres de ellos se reportan graves.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias respectivas en el lugar del accidente y el Ministerio Público entregaría los cuerpos de los fallecidos a sus familiares, además de continuar con las investigaciones del caso.