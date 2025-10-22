Admite Seduvop trabajos lentos en el Parque de Morales

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado en el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno 2021-2027, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), Leticia Vargas Tinajero, dio a conocer los avances en la rehabilitación y modernización del Parque de Morales, uno de los espacios más concurridos de San Luis Potosí.

Vargas Tinajero, señaló que al inicio de los trabajos, se encontraron con un parque “totalmente abandonado”, sin suministro de agua y con graves problemas de sequía, a pesar de contar con una planta de tratamiento que nunca fue activada y carece de un sistema de riego funcional.

La funcionaria destacó que la obra, ha enfrentado obstáculos legales: una asociación civil interpuso un amparo que frenó temporalmente los trabajos. El juez federal autorizó continuar con la construcción, siempre y cuando, no se dañara el ecosistema del parque. A pesar de ello, la SEDUVOP ha avanzado de manera gradual, con supervisión constante de técnicos y especialistas, cumpliendo las indicaciones judiciales.

“Estamos avanzando lento, pero seguro. Se han trabajado áreas como la zona KID, la zona PET y algunos accesos del parque, siempre con extremo cuidado para no afectar la vegetación”, aseguró Vargas Tinajero.

La secretaria también señaló que, aunque algunos intereses podrían estar detrás de los amparos, la prioridad de la administración estatal, encabezada por el gobernador, es ofrecer a los potosinos un parque rehabilitado y seguro, sin comprometer el ecosistema.

Con esta intervención, la Seduvop busca devolver al Parque de Morales su funcionalidad como un espacio recreativo y familiar, mientras se atienden las restricciones legales y ambientales.