América rescata dramático empate

México.- Monterrey fue incapaz de matar al América en el primer tiempo, lo dejaron vivir y lo pagaron caro. Las Águilas de André Jardine vinieron de atrás para rescatar el empate (2-2) en la recta final.

Los Rayados se fueron al descanso con las acciones controladas en el Gigante de Acero, con la ventaja de dos goles y con un América sin idea, desdibujado y cabizbajo.

El partido comenzó con un dominio claro de los locales. Al minuto 17, Fidel Ambriz se hizo presente en el marcador con un gol que no solo adelantó a Rayados, sino que marcó su segundo tanto con el equipo y su primero contra el América. Justo antes del descanso, al minuto 44, Sergio Canales puso el 2-0 para la Pandilla, dejando el escenario listo para un final sin mayores sobresaltos.

Pero el punto final de la historia lo pusieron los capitalinos, que con goles de Rodrigo Aguirre (82’) y Ramón Juárez (89’) salieron con vida del estadio BBVA.

América demostró por qué es uno de los grandes. Con el tiempo en su contra, las Águilas se lanzaron al ataque y encontraron su recompensa al minuto 82, cuando Rodrigo Aguirre anotó el primer gol de la visita, dando un respiro a su equipo. El golpe definitivo llegó de forma agónica al minuto 89, cuando Ramón Juárez se encontró con el balón y mandó la pelota al fondo de la red para un histórico 2-2 que dejó a todos sin aliento.