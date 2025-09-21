Los Pumas dejan escapar el triunfo

México.- El tema de la contundencia les pasó factura, de nueva cuenta.

Los Pumas tuvieron la oportunidad de adelantarse en el marcador, en más de una ocasión, pero no pudieron concretar sus acciones y empataron (1-1) con los Tigres, sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario.

En un partido que, durante los primeros 85 minutos, había dejado mucho que desear, pero que, sobre la hora, entregó las mejores acciones, los equipos felinos dividieron puntos. Igualada con sabor a derrota para Efraín Juárez y sus dirigidos.

Los del Pedregal necesitaban aprovechar este partido para dar un golpe sobre la mesa y demostrar que realmente están hechos para cosas importantes, pero no lo lograron.

La ocasión más clara de peligro, durante la primera mitad, se dio desde los once pasos, pero Aaron Ramsey desperdició su disparo para sorpresa de propios y extraños.

La pena máxima a favor de los locales fue ocasionada por una mano dentro de su propia área de Juan Purata.

Desafortunadamente, para la causa auriazul, el que menos se esperaba que fallara terminó errando cuando más se le necesitaba. Hasta las leyendas se equivocan.

En la parte final, José Juan Macías estuvo cerca de convertirse en el héroe. Aprovechó la primera y única ocasión que tuvo, tan sólo cuatro minutos después de haber ingresado, y abrió el marcador (86’).

La algarabía era total en CU, donde todo parecía indicar que el triunfo estaba cerca, pero llegó el empate en la agonía.

Nicolás Ibáñez falló desde el punto de penalti. Keylor Navas se agigantó y detuvo el disparo, pero, en una segunda acción, Ángel Correa no perdonó y silenció el inmueble auriazul (92’).

Los Pumas le entregaron dos puntos a los Tigres y no superaron su primera prueba de fuego.