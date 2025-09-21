Rubén García Jr. arrancará 7mo.

Las previas a la segunda carrera de los Play Offs de NASCAR México 2025 quedaron en marcha en el Autódromo de Querétaro, donde los pilotos de Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, Rubén García Jr. (#88) y Max Gutiérrez (#23), vivieron una intensa jornada de prácticas y calificación en busca de la mejor puesta a punto de sus autos.

El director técnico Ramiro Fidalgo planteó un día de prueba y error, con el objetivo de perfeccionar cada detalle en los bólidos de la escudería potosina. Entre vueltas rápidas y ajustes en pits, el equipo trabajó a fondo para dejar listos los autos rumbo a la competencia dominical.

Previo a las actividades en pista, los pilotos participaron en acciones sociales el viernes: por la mañana visitaron el Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO), mientras que por la tarde convivieron con aficionados en un Meet & Greet en Subaru Querétaro, fortaleciendo el vínculo con la afición.

En la primera práctica, de una hora de duración, Gutiérrez logró colocarse en el sexto lugar con tiempo de 29.362 segundos, mientras que García Jr. Cerró octavo con 29.399 segúndos. Para la segunda práctica, también de una hora, el equipo continuó con la búsqueda de mayor rendimiento en tandas largas; sin embargo, al finalizar, Max quedó en la posición 12 (29.499s) y Rubén en la 14 (29.563s).

La jornada culminó con la sesión de calificación. En el primer bloque, Rubén García Jr. Cronometró 29.361 segundos y Max Gutiérrez 29.498 segundos. En la segunda ronda, reservada para los diez mejores, Rubén mejoró su registro a 29.357 segundos, lo que le aseguró el séptimo puesto de salida, mientras que Max arrancará desde la posición 12 con el tiempo obtenido previamente.

La carrera está programada para este domingo 21 de septiembre a las 13:40 horas, con un recorrido de 140 vueltas al óvalo queretano, incluyendo un stage en la vuelta 65 y un tiempo límite de 100 minutos.

El equipo Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis buscará sumar puntos importantes en esta fase decisiva de los Play Offs, con Rubén García Jr. Y Max Gutiérrez listos para dar batalla en la pista queretana.