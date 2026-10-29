América sólo igualó con Tijuana

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CIUDAD DE MÉXICO.- Tijuana no gana en el Estadio Azteca desde 2012 y en esta noche, no tenía argumentos para vencer a las Águilas del América; jugaron a no perder y les salió.

Los Xolos del Loco Abreu salieron con vida y firmaron el empate (1-1) contra unos azulcrema que ya hilan cinco encuentros sin poder ganar en el Coloso de Santa Úrsula.

Lo que parecía una oportunidad inmejorable para despegarse en el liderato del Apertura 2026, se convirtió en otro encuentro sin ganar como local. Ahora, las Águilas están con 28 puntos en la cima, pero con el riesgo de perder el primer lugar.

El margen de error se acabó. Guillermo Almada alternó a todo su equipo y lo pagó caro con un empate frente a los Fronterizos que pegaron primero al minuto 12 con un el gol de Elías Manoel.

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Pero su timorato juego y un América volcado al frente les quitaron la ventaja en menos de ocho minutos. El meta mexicano Antonio Rodríguez se convirtió en una muralla.

Miguel Borja salió de nuevo al rescate de las Águilas. El delantero colombiano, en otra gran pincelada, hizo el empate para los azulcrema al minuto 19. Un disparo cruzado con el que venció a un Toño Rodríguez que parecía imbatible.

Para el segundo tiempo el uruguayo comenzó a mover sus piezas y entraron de manera paulatina Kevin Álvarez, Carlos Álvarez, Oscar Perea, Brian Rodríguez y Erick Sánchez, pero poco pudieron hacer.

Jesús Gómez se fue expulsado al minuto 90+3, pero los cartones ya no se movieron y América se fue abucheado en casa. Ya son cinco duelos sin victoria en casa: Cruz Azul (visitante), Chivas, Monterrey, Pachuca y Tijuana.