Checo Pérez cumple 300 carreras y confirma compromiso con Cadillac

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Fue un día de doble celebración para Sergio Pérez en la Fórmula Uno.

Tras el anuncio del equipo Cadillac de una extensión de contrato por dos años el miércoles, la estrella mexicana llevó la emoción directamente a miles de sus compatriotas con un espectáculo de alta energía en una de las icónicas avenidas de la Ciudad de México.

"Checo" Pérez, de 36 años, tenía originalmente contrato hasta el próximo año y recientemente manifestó que estaba evaluando el retiro tras una mala racha de resultados.

"Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 desde el primer día fue un proyecto en el que realmente creí, y ampliar mi compromiso se siente como una continuación natural de este capítulo", dijo Pérez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una gran celebración

Pérez pudo celebrar junto a miles de aficionados que se habían reunido desde temprano en la mañana en el Paseo de la Reforma, una de las arterias más importantes de Ciudad de México, para alentar a su ídolo.

El piloto mexicano completó tres vueltas a un circuito callejero y se bajó de su monoplaza un par de veces para saludar a los aficionados que observaban el espectáculo detrás de vallas metálicas.

"El equipo está muy ilusionado, por eso ha preparado tantas cosas", dijo Pérez. "Estoy agradecido con el apoyo de la afición en el país, los aficionados son una de las grandes razones por las que regresé a la Fórmula 1"

Aunque las autoridades aún no han dado a conocer una cifra oficial, la última vez que Pérez realizó una exhibición similar —en 2021, cuando corría para Red Bull— convocó a una multitud de 130.000 personas.

"Estos momentos son irrepetibles por todo lo que significan. Sé el esfuerzo que hace la gente por estar aquí desde temprano eso significa mucho", declaró.

Una temporada difícil

Cadillac está hundido en el último lugar del campeonato de constructores sin un solo punto. Las mejores actuaciones de Pérez han sido un par de 14.º puestos.

"Construir un equipo de Fórmula 1 desde cero lleva tiempo, trabajo incansable y paciencia, pero el progreso que estamos logrando juntos es increíblemente gratificante", sostuvo Pérez. "Aún queda mucho trabajo por delante y estoy plenamente comprometido para los próximos tres años".

Hito en casa

Considerado ampliamente como el mejor piloto mexicano en la historia de la F1, Pérez ha conseguido seis victorias en Grandes Premios. También ha competido con Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull.

Pérez tendrá este fin de semana su salida número 300 en la F1 en el Gran Premio de la Ciudad de México, frente a su afición.

"No es sólo manejar el coche en esos 300 grandes premios, es también estar fuera del país esas semanas. Es también innovar todo el tiempo como piloto porque compites contra los mejores del mundo", señaló.