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Gilberto Mora podría reaparecer con Xolos ante América

El partido pendiente de la Jornada 7 se jugará esta noche en el Estadio Azteca

Por El Universal

Octubre 28, 2026 04:51 p.m.
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Gilberto Mora podría reaparecer con Xolos ante América
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      Los Xolos de Tijuana quieren hacerle la travesura a las Águilas del América esta noche en el Estadio Banorte y, para ello, los fronterizos necesitan de sus mejores hombres.


      Sebastián Abreu, entrenador de los Xolos, reveló que Gilberto Mora podría reaparecer luego de estar más de un mes fuera de actividad con el equipo de Tijuana.

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      Mora no juega con Tijuana desde el pasado 20 de septiembre, en el empate a dos goles frente al Pachuca, en el Estadio Hidalgo; en esa ocasión el volante mexicano convirtió un gol.
      "Contento de que está en perfectas condiciones, erradicó las molestias, está bien de las evaluaciones de fuerza y físicas, de todo lo que es la resonancia que se hizo para ver su desarrollo. Hago mucho hincapié en la persona, más que en el deportista y la necesidad de un equipo", declaró para FOX el técnico uruguayo.
      "Todos quisieran tener a Gil (Mora) porque es desequilibrante, un jugador totalmente diferente, es como un Brian (Rodríguez) en América, pero supe entender que no hay que priorizar el bienestar del equipo por encima de la salud de un chico", agregó "Loco" Abreu.
      Sin embargo, reveló que aún desconoce si "Morita" entrará de cambio o será titular, hoy, en el Coloso de Santa Úrsula; dependerá del encuentro y las necesidad que se le presenten.
      "Cuando estuviera en excelentes condiciones y el alta en todo sentido, entonces poder tenerlo y ahora es convocable para el partido; estuvimos entrenando varias alternativas. Está para jugar y evaluaremos en el costo-beneficio en cuál de las dos etapas, si entrando o como titular él puede tener mayor productividad", concluyó Sebastián Abreu.
      En este torneo, Gilberto Mora suma siete partidos; seis como titular, en los que lleva cinco goles; suma 496 minutos.
      Esta noche, las Águilas del América y los Xolos de Tijuana disputarán el encuentro pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, en el Estadio Azteca.
      Fecha: Miércoles 28 de octubre
      Horario: 21:00
      Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

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