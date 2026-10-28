Drew Rasmussen abrirá juego 5 para evitar eliminación de Rays

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Drew Rasmussen abrirá por Tampa Bay con solo tres días de descanso en el quinto juego de la Serie Mundial contra los Cerveceros de Milwaukee, con el objetivo de evitar la eliminación de los Rays.

Rasmussen, un derecho de 31 años, realizó 89 lanzamientos a lo largo de tres innings y dos tercios en el segundo juego el sábado y se fue sin decisión. Milwaukee remontó para imponerse 5-4 y tomar ventaja de 2-0 en la serie.

Rasmussen se ha sometido a tres operaciones importantes en el codo a lo largo de su carrera, incluidas cirugías Tommy John en 2016 y 2017 y un procedimiento de refuerzo interno en 2023. El dos veces All-Star terminó 16-5 con efectividad de 2.67 en la temporada regular.

Jacob Misiorowski estaba programado para abrir con el descanso habitual de cuatro días por los Cerveceros, que lideran 3-1 la serie al mejor de siete después de desperdiciar una ventaja en la 12da entrada en una derrota 4-3 el martes.

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Tampa Bay utilizó a siete lanzadores el martes: el abridor Griffin Jax, junto con los relevistas Kevin Kelly, Nick Martínez (abridor del primero juego), Bryan Baker, Tyler Wells, Cam Booser e Ian Seymour.