Donan terreno al municipio, para áreas verdes

Por Carmen Hernández

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
Ciudad Fernández.- Empresario que realiza proyecto de vivienda en el Fraccionamiento Rinconada de Arista, donó 381 metros cuadrados al municipio. 

El alcalde Rodolfo Loredo Hernández explicó que se está avanzando con la certeza jurídica y bienestar para la población de Ciudad Fernández en obras y proyectos que se llegan a realizar. 

El presidente municipal encabezó la firma de escrituras del área de donación del fraccionamiento Rinconada de Arista, estuvo presente el titular de Catastro, Jassam Oribe Flores Hernández y el representante legal del constructor. 

El área donada consta de 381 metros cuadrados, que pasan oficialmente a ser patrimonio del municipio, por lo que este espacio pudiera ser destinado para un parque o un campo deportivo, dentro del proyecto habitacional que se realizará.

