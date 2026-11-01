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Seguridad

Tragedia en la Nava: cae de un puente y muere joven motociclista

Circulaba por los carriles centrales de la Nava; tras chocar contra la guarnición, cayó al vacío.

Por Redacción

Noviembre 01, 2026 08:32 a.m.
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Autoridades acordonaron el área

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      Un motociclista de 19 años murió al caer del puente Xicoténcatl, en la colonia Himno Nacional primera sección, en la capital potosina. El accidente fue reportado a los cuerpos de emergencia alrededor de las 06:30 horas.

      De acuerdo con los primeros reportes, el joven conducía una motocicleta blanca por los carriles centrales de la avenida Salvador Nava Martínez, con dirección a la zona universitaria.

      Al llegar a la parte más alta del puente, habría perdido el control de la unidad y chocado contra la guarnición. Tras el impacto, salió proyectado y cayó al vacío.

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      Paramédicos acudieron al lugar y, al valorarlo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

      Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal acordonaron el área, mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

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