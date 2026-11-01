Haas aparta a Ocon del GP de México tras conflicto interno

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El reciente Gran Premio de la Ciudad de México ha estado marcado por una situación inusual dentro del equipo Haas de Fórmula 1. Este incidente tuvo lugar entre el viernes y el sábado, en medio de negociaciones internas y cambios de estrategia que llevaron a un cambio en la alineación de pilotos.

Todo comenzó durante las prácticas libres del viernes, cuando el piloto francés Esteban Ocon, de 30 años, tuvo una acalorada discusión por radio con su ingeniera de carrera, Laura Mueller. Este intercambio giró en torno a una modificación en la estrategia de neumáticos, donde la ingeniera sugirió un cambio de neumáticos blandos a medios. Ocon se mostró reacio y, según reportes, levantó la voz para expresar su desacuerdo, llegando incluso a calificarla de "incompetente".

La situación escaló esa misma noche, cuando Ocon tuvo una fuerte discusión con el jefe del equipo, Ayao Komatsu. Aunque los detalles de este altercado son escasos, se ha mencionado que el ambiente se tornó tenso, con rumores de que incluso hubo contacto físico entre ellos. A la mañana siguiente, el equipo Haas emitió un comunicado donde anunciaba que Ocon sería reemplazado por el piloto japonés Ryo Hirakawa durante el resto del evento.

El conflicto generó un ambiente de sorpresa en el paddock, donde Ocon fue prontamente sustituido, evidenciado por la eliminación de su nombre de los paneles en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El nuevo piloto, Hirakawa, fue rápidamente presentado en el hospitality del equipo, mientras que la figura de Ocon aún se encontraba presente en el entorno hasta ese sábado.

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Ante el revuelo generado, Ocon se dirigió a sus seguidores a través de sus redes sociales, donde aclaró que, aunque existieron diferencias de opiniones y una discusión con su equipo, negó que hubiera habido violencia.

Además, el piloto ha enfrentado una situación complicada a lo largo de esta temporada, dado que Haas le ha notificado que no renovará su contrato para 2027, lo que lo ha llevado a buscar nuevas oportunidades en la parrilla de Fórmula 1.