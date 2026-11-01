Irán espera racionalidad de Estados Unidos para evitar guerra

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El principal diplomático de Irán dijo que espera que haya "racionalidad" del lado de Estados Unidos en un momento en que los esfuerzos diplomáticos buscan evitar un regreso a una guerra total.

Por otra parte, los ataques israelíes contra la Franja de Gaza mataron a ocho personas, entre ellas un niño. La empresa nacional de gas de Qatar informó que una de sus embarcaciones fue impactada en el golfo Pérsico.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el domingo.

Principal diplomático de Irán espera "racionalidad" de EEUU

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El principal diplomático de Irán señaló que las consultas con mediadores están en curso cuando los esfuerzos diplomáticos intentan evitar un regreso a una guerra total, y que el resultado final depende de las respuestas proporcionadas por Estados Unidos a las "preguntas iraníes".

En una entrevista compartida en su canal de Telegram, Abbas Araghchi dijo que Irán esperaba que Estados Unidos eligiera "la diplomacia por encima de otros caminos". Resaltó que Irán estaba listo tanto para la defensa como para la diplomacia, dependiendo de la "racionalidad" de Washington.

Araghchi agregó el sábado que los negociadores iraníes están en Qatar para entablar conversaciones sobre una propuesta que podría reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de dos días si Estados Unidos cumple varias condiciones. Aclaró que no se están llevando a cabo conversaciones directas con Estados Unidos.

Ataques israelíes en Gaza matan a 8, incluido un niño de 4 años

Un ataque en la ciudad sureña de Jan Yunis mató a cinco personas, según el Hospital Nasser, adonde fueron trasladados los cuerpos. Otro ataque en Ciudad de Gaza mató a tres personas, incluido el niño, e hirió de gravedad a una mujer, de acuerdo con el Hospital Shifa, que recibió a las víctimas.

El ejército israelí afirmó que atacó a varios milicianos en la ciudad sureña de Jan Yunis, así como a un miliciano de Hamás en el norte de Gaza.

Un alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025 ha frenado en gran medida los principales combates, pero la ofensiva israelí ha continuado casi a diario. Más de 1.570 palestinos han muerto desde que comenzó la tregua, según el Ministerio de Salud de Gaza, lo que eleva el número total de muertos por la guerra a más de 74.500.

El Ministerio de Salud, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, no distingue entre civiles y milicianos. Israel sostiene que los ataques están dirigidos contra objetivos milicianos y acusa a Hamás de usar a civiles como escudos humanos.

Hutíes culpan a Arabia Saudí por ataques aéreos contra Facultad de Medicina

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, denunciaron dos ataques aéreos contra la Facultad de Medicina de la Universidad de Hodeida, según el canal de televisión Al-Masirah, dirigido por los hutíes.

Los rebeldes culparon de los ataques a Arabia Saudí. De momento no hay información sobre víctimas. La coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los rebeldes se limitó a indicar que había llevado a cabo una "operación de precisión".

La ciudad portuaria de Hodeida ha sido atacada repetidamente desde que los combates se intensificaron hace meses entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí, reavivando la devastadora guerra civil de Yemen.

Naviera qatarí reporta que una embarcación fue alcanzada en el golfo Pérsico

La empresa qatarí de transporte marítimo de gas natural licuado Nakilat informó el domingo que una de sus embarcaciones fue alcanzada por "objetos no identificados" cuando estaba en el golfo Pérsico.

Nakilat, conocida oficialmente como Qatar Gas Transport Co., indicó que el buque, llamado Al Mayeda, sufrió daños la noche del viernes, pero ningún miembro de la tripulación resultó herido y no hubo impacto ambiental. La embarcación seguía siendo operativa, agregó.

El comunicado no indicó quién disparó los objetos que impactaron al buque. Irán ha reivindicado anteriormente la autoría de ataques contra barcos y ha advertido que las embarcaciones que atraviesen el estrecho de Ormuz sin su permiso podrían ser destruidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar condenó el ataque e informó que las autoridades estaban investigando. Enfatizó que este tipo de ataques también corren el riesgo de dañar el medio ambiente y la vida marina.

ONU pide investigar muerte de empleado retenido por hutíes

La ONU solicitó una investigación luego que un empleado de su oficina de derechos humanos se convirtiera en el segundo trabajador de Naciones Unidas en morir bajo custodia de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán.

Mohammad el Shami estaba retenido desde junio de 2024, y los hutíes nunca dieron información sobre su estado ni pruebas de vida pese a reiteradas solicitudes, lamentó el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

Un trabajador del Programa Mundial de Alimentos (PMA) murió bajo custodia hutí en febrero de 2025.

Irán califica como organizaciones terroristas a las fuerzas navales y aéreas británicas

Irán designó el domingo como organizaciones terroristas a la Marina Real y la Fuerza Aérea Real británicas y declaró a su servicio de inteligencia exterior MI6 como una entidad hostil, publicó la agencia estatal de noticias IRNA.

El Ministerio iraní de Relaciones Exteriores acusó al Reino Unido de participar en ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán al proporcionar bases militares y apoyo logístico.

La designación podría exponer a las personas acusadas de trabajar con el MI6 a ser procesadas conforme a la ley iraní y podría aumentar el riesgo de una confrontación militar entre ambos países.