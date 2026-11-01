Partidos oposición India marchan en Nueva Delhi contra jefe electoral

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los partidos de oposición de India renovaron el domingo sus demandas de renuncia del jefe electoral del país, en una nueva muestra de disenso público contra el gobierno del primer ministro Narendra Modi.

La protesta, convocada por el bloque opositor INDIA, reunió a decenas de miles de manifestantes, algunos con instrumentos musicales y ondeando diversas banderas, cuando lanzaban consignas contra las políticas del gobierno central. Varios partidos de oposición de la alianza, formada en 2023 para desalojar a Modi, movilizaron militantes desde distintos estados para la protesta.

La marcha se produjo semanas después de una represión policial contra manifestantes en Nueva Delhi.

Encabezados por Rahul Gandhi, líder del principal partido opositor, Congreso, y respaldados por el movimiento juvenil Cucaracha, los manifestantes pidieron salvaguardar la democracia de India y exigieron la renuncia del comisionado jefe electoral, Gyanesh Kumar, por una controvertida revisión del padrón electoral.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los manifestantes se congregaron en Ramlila Maidan, una extensa plaza pública en Nueva Delhi, después que la policía retirara el mes pasado a Jantar Mantar de la lista de lugares oficialmente designados para protestas. El histórico observatorio había servido durante mucho tiempo como el principal sitio de las reuniones de la capital.

Al dirigirse al mitin, Gandhi dijo que India ha enfrentado robo de votos durante años.

"Le digo a cada ciudadano y a cada joven de India que Gyanesh Kumar tendrá que renunciar a su cargo. Gyanesh Kumar irá a la cárcel", sostuvo en hindi.

Gandhi también acusó al Rashtriya Swayamsevak Sangh, la matriz ideológica del gobernante Bharatiya Janata Party (BJP), de estrechar su control sobre las instituciones estatales, desde el sistema educativo hasta las agencias de investigación.

"Por esto, a los agricultores, los trabajadores y los jóvenes se les están negando sus derechos", indicó.

Las autoridades desplegaron a miles de policías y soldados paramilitares y activaron una amplia operación de vigilancia, con más de 200 cámaras de seguridad, drones y cámaras corporales en el lugar y a lo largo de la ruta de la protesta, indicaron funcionarios.

La revisión en curso de las listas de votantes ha eliminado más de 130 millones de nombres desde el año pasado. Los críticos sostienen que el ejercicio tiene motivaciones políticas, amenaza con privar del derecho al voto a millones de personas más y ha afectado de manera desproporcionada a las minorías, en particular a los musulmanes.

La Comisión Electoral y el gobierno de Modi niegan las acusaciones y afirman que la revisión busca eliminar registros duplicados y no elegibles.

Human Rights Watch señaló el jueves que las acusaciones sobre la revisión del padrón electoral plantean "serias dudas sobre la imparcialidad de las futuras elecciones en India".

"Las autoridades deberían eliminar de inmediato el proceso de revisión del padrón electoral que ha negado a las personas más marginadas de India su derecho al voto y otros servicios gubernamentales", manifestó Elaine Pearson, directora para Asia del grupo, en un comunicado.

El llamado a la renuncia de Kumar ha sido durante semanas un grito de movilización para los partidos de oposición y los simpatizantes del Partido Cucaracha Janta que buscan desafiar al nacionalista hindú Bharatiya Janata de Modi. Los partidos de oposición, principalmente Congreso, dicen que el gobernante BJP ha emprendido una manipulación sistemática del proceso electoral, acusando al partido de robo de votos.

Modi no ha comentado públicamente sobre las protestas. Algunos dirigentes de su partido han denostado a los manifestantes calificándolos de "anarquistas" y han sugerido, sin aportar pruebas, que cuentan con el respaldo de potencias extranjeras.

Las protestas encabezadas por el movimiento juvenil Cucaracha obligaron en julio a la renuncia del ministro de Educación de Modi, un revés poco común para Modi, quien lleva más de 12 años en el poder. El movimiento comenzó como una campaña satírica en línea este verano luego que el presidente de la Corte Suprema de India comparara a los jóvenes desempleados con parásitos.

Suresh Sharma, un manifestante del estado norteño de Haryana, comentó que el sistema del país necesitaba reformas, ya que la democracia estaba siendo asfixiada.

El proceso de revisión del padrón electoral debe eliminarse, dijo Sharma.

"Exigimos que el comisionado jefe electoral Gyanesh Kumar renuncie y sea arrestado", afirmó.