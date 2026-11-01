logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caen dos objetivos prioritarios con droga en San Vicente

Fotogalería

Caen dos objetivos prioritarios con droga en San Vicente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Caen dos objetivos prioritarios con droga en San Vicente

Un operativo de la GCE y Defensa, con apoyo aéreo, permitió detener a un hombre y una mujer

Por Redacción

Noviembre 01, 2026 09:21 a.m.
A
Un hombre y una mujer fueron detenidos durante un operativo de la GCE y Defensa

Un hombre y una mujer fueron detenidos durante un operativo de la GCE y Defensa

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Dos personas identificadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal como objetivos prioritarios fueron detenidas en el centro de San Vicente Tancuayalab, durante un operativo terrestre con apoyo aéreo de la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Secretaría de la Defensa Nacional.

      Los detenidos son Francisco "N", de 27 años, y Esmeralda "N", de 26. Según información de inteligencia citada por la dependencia, ambos estarían vinculados con un grupo delictivo y realizarían actividades de distribución de narcóticos y vigilancia delictiva, conocida como "halconeo", principalmente en Tamuín, San Vicente Tancuayalab y Tanquián de Escobedo.

      Durante la intervención, las corporaciones aseguraron 401 dosis de cristal, 100 bolsas de marihuana con un peso de 758.3 gramos, 40 dosis de piedra y 50 dosis de una sustancia con características de cocaína. También localizaron 42 paquetes que contenían 84 cigarrillos de marihuana.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De acuerdo con el desglose oficial, el aseguramiento sumó 675 unidades, al contabilizar las dosis, las bolsas y los cigarrillos. Además, fueron decomisados un radio portátil, dos teléfonos celulares y la motocicleta en la que se desplazaban.

      El titular de la SSPC estatal, Jesús Juárez Hernández, sostuvo que las fuerzas estatales y federales intervienen ante lo que señaló como falta de actuación de las autoridades municipales en tareas de prevención, vigilancia y combate a la delincuencia.

      El funcionario indicó que el despliegue incluyó labores de inteligencia y vigilancia territorial. La dependencia no identificó en el boletín al grupo delictivo con el que relaciona a los detenidos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Caen dos objetivos prioritarios con droga en San Vicente
      Caen dos objetivos prioritarios con droga en San Vicente

      Caen dos objetivos prioritarios con droga en San Vicente

      SLP

      Redacción

      Un operativo de la GCE y Defensa, con apoyo aéreo, permitió detener a un hombre y una mujer

      Tragedia en la Nava: cae de un puente y muere joven motociclista
      Tragedia en la Nava: cae de un puente y muere joven motociclista

      Tragedia en la Nava: cae de un puente y muere joven motociclista

      SLP

      Redacción

      Circulaba por los carriles centrales de la Nava; tras chocar contra la guarnición, cayó al vacío.

      Joven en moto cae y muere en distribuidor Juárez
      Joven en moto cae y muere en distribuidor Juárez

      Joven en moto cae y muere en distribuidor Juárez

      SLP

      Redacción

      Circulaba por el segundo nivel cuando impactó contra contención y se fue al vacío

      Detienen a cafre armado en la Mariano Jiménez
      Detienen a cafre armado en la Mariano Jiménez

      Detienen a cafre armado en la Mariano Jiménez

      SLP

      Redacción