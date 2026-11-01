Caen dos objetivos prioritarios con droga en San Vicente

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Dos personas identificadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal como objetivos prioritarios fueron detenidas en el centro de San Vicente Tancuayalab, durante un operativo terrestre con apoyo aéreo de la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los detenidos son Francisco "N", de 27 años, y Esmeralda "N", de 26. Según información de inteligencia citada por la dependencia, ambos estarían vinculados con un grupo delictivo y realizarían actividades de distribución de narcóticos y vigilancia delictiva, conocida como "halconeo", principalmente en Tamuín, San Vicente Tancuayalab y Tanquián de Escobedo.

Durante la intervención, las corporaciones aseguraron 401 dosis de cristal, 100 bolsas de marihuana con un peso de 758.3 gramos, 40 dosis de piedra y 50 dosis de una sustancia con características de cocaína. También localizaron 42 paquetes que contenían 84 cigarrillos de marihuana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con el desglose oficial, el aseguramiento sumó 675 unidades, al contabilizar las dosis, las bolsas y los cigarrillos. Además, fueron decomisados un radio portátil, dos teléfonos celulares y la motocicleta en la que se desplazaban.

El titular de la SSPC estatal, Jesús Juárez Hernández, sostuvo que las fuerzas estatales y federales intervienen ante lo que señaló como falta de actuación de las autoridades municipales en tareas de prevención, vigilancia y combate a la delincuencia.

El funcionario indicó que el despliegue incluyó labores de inteligencia y vigilancia territorial. La dependencia no identificó en el boletín al grupo delictivo con el que relaciona a los detenidos.