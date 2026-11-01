Tiroteos masivos en Dallas dejan cuatro muertos y 15 heridos

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Decenas de personas resultaron heridas y al menos seis murieron en tiroteos masivos cuando estalló la violencia armada en distritos de vida nocturna en media docena de ciudades de Estados Unidos durante el fin de semana de Halloween.

La policía de Dallas, escenario de la violencia más mortífera, informó que cuatro personas murieron y 15 resultaron heridas tras varios tiroteos en el barrio de Deep Ellum de la ciudad, un centro de música, restaurantes y vida nocturna. Las policías en ciudades universitarias como Fayetteville, Arkansas; Birmingham, Alabama; Newark, Delaware; y Bloomington, Illinois, también reportaron tiroteos en sus distritos de vida nocturna en el fin de semana.

El jefe de policía de Dallas, Daniel Comeaux, indicó que los investigadores aún tratan de determinar si los incidentes armados del sábado por la noche, ocurridos durante un lapso de aproximadamente una hora y 15 minutos, estaban relacionados.

Comeaux explicó que se registraron tres tiroteos distintos y que aún se desconocen sus causas. Añadió que se realizaron algunos arrestos, pero no especificó cuántos ni qué cargos se les imputaron.

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"Es una situación muy compleja. Se ha extendido por varias zonas", declaró Comeaux. "Estamos entrevistando a algunas personas que hemos arrestado y aún tratamos de determinar su conexión con los demás tiroteos de la zona".

El Departamento había incrementado la presencia policial en el distrito antes de los tiroteos. Ningún policía resultó herido.

Un muerto y 8 heridos en tiroteo tras partido de fútbol americano en Alabama

En Birmingham, Alabama, una persona murió y otras ocho resultaron heridas el sábado por la noche en un tiroteo masivo justo afuera del Legion Field tras el partido anual de fútbol americano "Magic City Classic", señaló la policía.

Michael Pickett, jefe de la policía de Birmingham, indicó que la mayoría de los espectadores y las familias ya había salido de las instalaciones del estadio después del partido, pero el tiroteo ocurrió cerca, donde había vendedores instalados a lo largo de Graymont Avenue.

Se dijo "muy agradecido de que no haya más personas heridas".

Las circunstancias del tiroteo no estaban claras.

El portavoz policial De'Rell Freeman señaló que una persona había sido detenida y trasladada a la sede de la policía para ser interrogada, y que se habían encontrado e incautado "múltiples armas".

La Universidad Estatal de Alabama y Alabama A&M son universidades históricamente negras y archirrivales cuyo enfrentamiento anual se ha disputado durante más de 100 años. Casi 70.000 aficionados asistieron al partido del sábado, que ganó Alabama A&M 31-28. El evento atrae a algunas de las mayores multitudes del país para partidos disputados en su división de fútbol americano universitario.

El Magic City Classic tiene una historia tan profunda que el entrenador de Alabama State, Eddie Robinson Jr., ex linebacker de la NFL y exalumno de la escuela, propuso crear un Salón de la Fama para el partido.

En Newark, Delaware, seis personas resultaron heridas de bala el sábado por la noche cerca del campus de la Universidad de Delaware, informó el teniente de policía de Newark, Greg D'Elia. Las seis personas fueron trasladadas a hospitales para recibir tratamiento, detalló la policía la madrugada del domingo. Hasta la tarde del domingo no había actualizaciones sobre su estado. Un portavoz de la universidad dijo que proporcionarán actualizaciones sobre la investigación en línea a medida que estuvieran disponibles.

Un video compartido en redes sociales mostraba a gente huyendo del lugar para ponerse a salvo. Un tramo de la calle principal de la ciudad permaneció cerrado durante varias horas tras el tiroteo, explicó la policía.

Un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en Bloomington, Illinois, cobró la vida de una adolescente de 19 años y dejó a otra en estado crítico. Seis personas más sufrieron heridas leves, pero un comunicado conjunto del Departamento de Policía de la ciudad y de la oficina forense del condado McLean no aclaró si las seis presentaban heridas de bala. El tiroteo tuvo lugar cerca del campus de la Universidad Illinois Wesleyan. Bloomington se encuentra a unos 217 kilómetros (135 millas) al suroeste de Chicago.

Dos tiroteos masivos ocurrieron en Arkansas

Un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo cerca de un centro comercial al suroeste de Little Rock, Arkansas, dejó un hombre muerto y "varios más" heridos, informó la policía de la ciudad en Facebook. La policía no especificó el número exacto de heridos.

Y en Fayetteville, Arkansas, seis personas fueron trasladadas a hospitales con heridas de bala tras un tiroteo registrado durante la madrugada del domingo. No se han realizado arrestos, informó la policía en un comunicado de prensa. Una investigación preliminar indica que un altercado precedió al tiroteo.

Tiendas de Halloween fueron escenario de dos ataques

El viernes, dos personas murieron en tiroteos separados en tiendas Spirit Halloween en California y Michigan.

La policía afirmó que un tiroteo dentro de una tienda en un centro comercial cerrado en Fairfield, California, fue un ataque dirigido. Familiares dijeron a la policía que la mujer de 31 años que murió estaba embarazada. Otras seis personas resultaron heridas, de acuerdo con la policía.

En Madison Heights, Michigan, justo al norte de Detroit, un hombre de 21 años fue asesinado a tiros el viernes por la tarde en un Spirit Halloween. Otro hombre que fue agredido por transeúntes cuando policías lo ponían bajo custodia fue hospitalizado con lesiones que no ponían en peligro su vida, informó la policía.