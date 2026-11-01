Galindo se declara antigallardista

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El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, se declaró "antigallardista" y anunció que busca encabezar un movimiento ciudadano en contra del actual gobierno estatal, al considerar que existe un descontento social con la forma en que se conduce la entidad.

Durante una rueda de prensa en Ciudad Valles, afirmó que su convocatoria no está dirigida a un partido en particular, sino a sectores de distintas fuerzas políticas y de la sociedad civil.

"Estoy en contra del gallardismo, porque gobierna una familia y porque esa familia no debe seguir gobernando en San Luis Potosí", sostuvo el edil, al referirse a la posibilidad de que la senadora Ruth González Silva suceda a su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Aclaró que no tiene nada en contra de la legisladora, pero rechazó que el gobierno estatal se convierta en una herencia familiar.

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Galindo aseguró que el movimiento que plantea agrupa a personas de distintos partidos que comparten su rechazo al actual régimen, al que identificó como gallardismo.

Señaló que la sociedad civil organizada es uno de los sectores más afectados por la administración estatal y consideró que existe una oportunidad para reunir a quienes están inconformes con su desempeño.

El alcalde dijo que ha buscado acercamientos con priistas, panistas y morenistas, además de empresarios, ganaderos, intelectuales y representantes de la sociedad civil en municipios de la Huasteca.

Incluso mencionó que ha recibido invitaciones de alcaldes de Morena para participar en encuentros, como parte de sus recorridos y conversaciones rumbo a las elecciones de 2027.

Sobre sus aspiraciones de competir por la gubernatura, Galindo sostuvo que primero pretende consolidar el movimiento ciudadano y posteriormente definir su relación con los partidos políticos.

Consideró que las fuerzas partidistas deberán resolver sus diferencias y posibles alianzas durante noviembre y diciembre, pero insistió en que, por ahora, su llamado es a organizarse contra el gallardismo y que, si participa en la contienda, espera ganar con el respaldo de la sociedad civil.