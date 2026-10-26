Antonelli domina el Gran Premio de Estados Unidos
El piloto italiano gana en Austin por delante de Leclerc y Verstappen
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El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Estados Unidos; el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el Circuito de las Américas de Austin (Texas); donde aún no pudo festejar la consecución del título.
Antonelli, de 20 años, que había salido desde la ´pole´ firmó su noveno triunfo del año al ganar en el COTA por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que concluyeron segundo y tercero, respectivamente; una carrera que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) acabaron en los puestos 16 y 18.
Para haberse proclamado matemáticamente campeón este domingo, el joven boloñés debía ganar la carrera y esperar a que su compañero, el británico George Russell, no mejorase un noveno puesto y otro inglés, el siete veces coronado Lewis Hamilton (Ferrari), no pasase del quinto.
Russell acabó octavo y Hamilton, cuarto; por lo que Antonelli tendrá que esperar, como mínimo, hasta el Gran Premio de México, el próximo fin de semana en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez, para convertirse en el campeón más joven de todos los tiempos y en el tercer italiano en ganar el Mundial de F1.
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