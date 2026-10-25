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Aleks Syntek habla sobre su crisis de ansiedad en redes sociales

El cantante se sinceró sobre su salud mental tras un incidente.

Por El Universal

Octubre 25, 2026 06:04 p.m.
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Aleks Syntek habla sobre su crisis de ansiedad en redes sociales
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      El cantante Aleks Syntek ha compartido su experiencia reciente con la salud mental, tras un incidente que tuvo lugar durante una presentación en la alcaldía Benito Juárez, el pasado 15 de septiembre. En un video publicado en sus redes sociales, Syntek reveló que su comportamiento en el escenario fue resultado de una crisis de ansiedad que se combinó con ira y frustración. Este episodio se volvió viral y generó numerosas especulaciones entre sus seguidores y la prensa.

      El artista manifestó su disposición a ser transparente respecto a su estado emocional, explicando que, tras el incidente, decidió buscar la ayuda de profesionales. Sin embargo, se encontró con la recomendación de los médicos de internarse en una clínica de salud mental por un periodo de seis meses, una opción que consideró excesiva.

      En lugar de aceptar esta alternativa, Syntek optó por acudir a un psicólogo llamado Fernando Núñez, quien es conocido por su trabajo con personas con adicciones y ha adquirido notoriedad en redes sociales, aunque también ha tenido problemas legales. A pesar de las críticas que pudo haber recibido por su decisión, el cantante señaló que fue un paso positivo hacia su recuperación.

      Aleks Syntek comentó que, actualmente, se siente bien y está preparado para continuar con su carrera musical, incluyendo la grabación de un nuevo álbum. Aseguró que se encuentra en un estado de salud óptimo y que ha progresado considerablemente desde el episodio que generó preocupación.

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      El cantante también adelantó que planea ofrecer más detalles sobre su experiencia en un video que publicará el lunes en sus plataformas digitales, con el objetivo de informar y compartir su proceso de sanación. La situación ha generado un debate en redes sociales, así como un llamado a la empatía hacia quienes enfrentan problemas de salud mental.

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