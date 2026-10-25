Tigres de la UANL empata 1-1 contra Pumas

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Los Tigres de la UANL se enfrentaron a una crucial necesidad de victoria en su búsqueda por clasificar a la Liguilla del Apertura 2026. No obstante, el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich solo logró un empate de 1-1 contra los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, lo que prácticamente significa su despedida del torneo. El encuentro estuvo marcado por una situación crítica en los minutos finales, cuando Juan Brunetta evitó una derrota para el conjunto visitante, al anotar en un momento decisivo.

Tras el partido, Vucetich abordó la dificultad que su equipo ha enfrentado a lo largo de la temporada, resaltando una mejoría visible en las últimas semanas. "Nos hemos sentido bien, se ha trabajado intensamente y hemos progresado día con día. La institución está en un proceso de adaptación a una nueva gestión y considero que no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero el equipo ha madurado y crecido; está reviviendo la esencia de lo que es el equipo", afirmó el técnico.

El entrenador, conocido como 'El Rey Midas', destacó los retos iniciales de la temporada, que dificultaron el camino hacia la recuperación del equipo. Según su análisis, el comienzo inestable ha tenido consecuencias en el rendimiento posterior. "El equipo no tuvo un buen inicio y eso ha costado mucho para la recuperación, ha mejorado. Sin embargo, no hemos obtenido resultados de inmediato, como hubiéramos querido, y lo vemos como una campaña irregular. En el cierre, debemos ir partido a partido, mostrando profesionalismo y entrega porque tenemos que defender estos colores hasta el último encuentro", puntualizó.

Respecto al desarrollo del partido contra los Pumas, Vucetich lamentó no haber podido capitalizar las oportunidades generadas, en particular la más clara que surgió en los minutos finales. "El equipo hizo los méritos para ganar en los últimos minutos; tuvimos la oportunidad más clara, pero la desaprovechamos. Me deja muy tranquilo el hecho de que el equipo siga mostrando ese carácter y personalidad", concluyó el director técnico, reflejando un optimismo cauteloso a pesar de las circunstancias actuales.

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La situación de Tigres en el torneo queda marcada por la necesidad de evaluar su desempeño y buscar soluciones que les permitan avanzar en las próximas jornadas, aunque el camino hacia la Liguilla se complica visiblemente.