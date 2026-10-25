Noroña defiende a Taddei; Huerta exige su salida

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El senador Gerardo Fernández Noroña, del partido Morena, ha expresado su apoyo a Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), quien ha sido objeto de una campaña crítica por parte de sectores de la derecha política. En un video difundido a través de sus redes sociales, Fernández Noroña calificó esta ofensiva como una estrategia deliberada para minar la credibilidad de Taddei Zavala y del órgano electoral en un contexto de acercamiento a las elecciones de 2027.

El legislador defendió la labor de Taddei Zavala al frente del INE y señaló que su desempeño ha sido destacado. Aseguró que las acusaciones en su contra, incluidas las surgidas de un reportaje de Latinus sobre un supuesto conflicto de intereses relacionado con su hijo, carecen de pruebas concretas que demuestren la implicación de la consejera en actos de corrupción. Fernández Noroña criticó además el papel de ciertos medios de comunicación en esta campaña, subrayando que han contribuido a desestabilizar la imagen del INE.

Asimismo, el senador denunció que dentro del INE hay consejeros con ambiciones personales que estarían desestabilizando la situación al buscar una presidencia. Argumentó que estos factores pueden ser utilizados por la oposición para reforzar un discurso de desconfianza respecto al organismo electoral. En este marco, Fernández Noroña apuntó que la desestabilización en el ámbito electoral está influenciada por factores externos y nuestras relaciones con Estados Unidos, vinculándolas con las críticas recibidas por el INE.

Por otro lado, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara ha mostrado una postura contraria, instando a Taddei Zavala a dar un 'paso a un lado'. Este martes, hará una propuesta en el pleno del Senado sobre el futuro de la presidenta del INE, abogando por mayor transparencia y cuestionando su continuidad tras los recientes señalamientos sobre posibles conflictos de intereses. Huerta Ladrón de Guevara resaltó la importancia de preservar la confianza pública en las instituciones electorales.

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Por su parte, el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, también ha exigido la separación de Taddei Zavala de su cargo. En un video, hizo hincapié en que la legitimidad de la titular del INE ha sido comprometida y demandó que se realicen investigaciones sobre los contratos y nombramientos en la institución. Advirtió que, si no se actúa con transparencia, se podría afectar la confianza del electorado en el proceso electoral.

La situación del INE y la continuidad de Guadalupe Taddei Zavala al frente del organismo están generando un debate intenso en el ámbito político, en un momento clave para el futuro del sistema electoral en México.