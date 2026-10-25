Neymar expulsado durante partido del Santos contra Bahía

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Neymar, delantero del Santos, fue expulsado el sábado durante un partido contra el Bahía, que formaba parte de la trigésima segunda jornada del Campeonato Brasileño. El incidente ocurrió cuando Neymar estaba discutiendo con Rodrigo Nestor en el círculo central antes del inicio de la segunda mitad. En ese contexto, el jugador del Santos se tapó la boca y se dirigió al centrocampista del Bahía con un comentario que Nestor consideró ofensivo. Este último inmediatamente se dirigió al árbitro para denunciar la acción.

Previo al reinicio del juego, el árbitro consultó el VAR, donde se le mostró el momento en que Neymar cubre su boca. A raíz de esto, decidió sancionarlo con una tarjeta roja directa, bajo la aplicación de la normativa conocida como la 'Ley Vinícius Júnior', que se implementa en la liga brasileña.

Durante la primera mitad, ya había sucedido un intercambio de palabras entre Nestor y Neymar. Después del primer tiempo, el volante del Bahía expresó su descontento en una entrevista con SporTV, en la que relató que al intentar estrecharle la mano al jugador del Santos, este respondió lanzándole la pelota. Nestor enfatizó que se sintió ofendido por el comportamiento de Neymar y subrayó que proviene de un hogar bien educado, lo que le hace valorar su trabajo en el Bahía. En sus declaraciones, también mencionó que aunque Neymar es admirado por su desempeño en el fútbol, su actitud en ese momento fue inadecuada.

Cuando se le preguntó sobre el contenido de la frase que Neymar le dijo, Nestor prefirió no repetirla, alegando que sería inapropiado frente a un público joven. Posteriormente, Neymar reconoció que su conducta fue errónea, aunque opinó que Nestor exageró al dirigirse al árbitro demasiado pronto.

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En el momento de la expulsión, el Bahía estaba ganando 1-0 gracias a un gol de Luciano Juba, pero a pesar de estar en desventaja numérica, el Santos logró igualar el partido en el minuto 93 a través de Luan Peres. El encuentro también estuvo marcado por condiciones climáticas adversas, con un fuerte temporal que afectó el campo de juego en Vila Belmiro, lo que complicó el desarrollo del partido. A pesar de esto, el encuentro continuó hasta su finalización.