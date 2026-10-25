Biógrafo de Kim Kardashian fue a terapia por su cercanía con ella

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Jonathan Van Meter, autor de "Citizen Kim", la biografía autorizada de Kim Kardashian, reveló que durante la elaboración del libro experimentó sentimientos complejos hacia la celebridad, lo que lo llevó a buscar apoyo psicológico. Según información de "The Hollywood Reporter", Kardashian contactó a Van Meter tras la publicación de un artículo en el que él la retrataba de forma positiva, destacando su humanidad en lugar de su imagen superficial. La empresaria expresó su entusiasmo, comentando que no hay mejor sensación que sentirse comprendida. Tras esta conversación, el agente de Van Meter se comunicó con el equipo de Kardashian, y en 2021, el autor comenzó a seguirla en diversos eventos y a convivir con ella y su familia, incluidos momentos en la casa de las hermanas Jenner y Kardashian.

Este proceso de cercanía proporcionó a Van Meter una abundante materia prima para su libro, que, una vez finalizado, fue enviado a Kardashian para su aprobación. Sin embargo, hubo un punto de discordia relacionado con la representación de su padre, Robert Kardashian. Kim se sintió incómoda por el tono con que el autor se refería a él, ya que lo presentaba más como un personaje de ficción que como una persona real. En palabras del autor, él reconoció que su sarcasmo había oscurecido la percepción que Kim tenía de su padre, quien ha fallecido hace años, y admitió que la perspectiva de Kardashian tenía mérito.

No obstante, la cercanía con la celebridad le afectó emocionalmente. Según Van Meter, su relación con Kim se volvió tan intensa que comenzó a sentir lo que interpretó como enamoramiento. Esto lo llevó a buscar ayuda profesional, ya que se sentía profundamente comprendido y buscaba en la influencer un apoyo emocional que había perdido tras la muerte de su madre. En ese sentido, su terapeuta le hizo notar que había adoptado los sentimientos de Kardashian, lo que complicó su salud mental durante la investigación del libro.

El lanzamiento de "Citizen Kim" está programado para el 27 de octubre en Estados Unidos, y hasta el momento, Kim Kardashian no ha hecho comentarios sobre las confesiones de su biógrafo.

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