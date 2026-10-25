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Pumas empata con Tigres y complica su pase a Liguilla

Pumas se mantiene en el puesto 12 de la tabla tras el empate.

Por El Universal

Octubre 25, 2026 06:04 p.m.
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Pumas empata con Tigres y complica su pase a Liguilla
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      En un encuentro marcado por la tensión, el equipo de Pumas empató 1-1 contra Tigres en un partido celebrado el sábado, donde los seguidores esperaban una victoria que les permitiera soñar con la clasificación a la Liguilla del torneo Apertura 2026. A pesar de la importancia del encuentro, Pumas se encuentra actualmente en el puesto 12 de la tabla de posiciones, con 17 puntos, lo que los coloca como el único equipo considerado 'grande' que no accede a la fase decisiva del campeonato. Con solo tres jornadas restantes, la desilusión de la afición universitaria se hace evidente, generando un clima de frustración dirigido hacia los jugadores, el cuerpo técnico y la administración del club.

      El camino que queda para Pumas no es sencillo, dado que sus próximos partidos los enfrentan a Puebla, América y Rayados, siendo que los enfrentamientos contra estos últimos se llevarán a cabo en el estadio Olímpico Universitario. Tras el partido contra Tigres, las redes sociales se inundaron de reacciones de los hinchas, que manifestaron su descontento con diversos mensajes. Un seguidor expresó en la plataforma X (anteriormente Twitter) que los problemas actuales son atribuibles a la directiva, las lesiones sufridas y a la incapacidad del entrenador, Esteban Solari, para manejar situaciones de juego favorables. Esta opinión fue acompañada de imágenes editadas que sugerían una despedida anticipada para Solari y el director deportivo, Antonio Sancho.

      La percepción entre la afición refleja un pesimismo creciente, y otro seguidor comentó que, dadas las circunstancias defensivas del equipo, la posibilidad de competir se torna insostenible, sugiriendo que la eliminación es prácticamente un hecho. Esta falta de esperanza entre los aficionados se ha consolidado con comentarios que indican que los dirigidos por Solari podrían tener dificultades para ganar alguno de los tres encuentros restantes.

      En medio de esta crítica situación, los aficionados también han encontrado un medio de expresión a través de memes que han comenzado a circular en las redes sociales, reflejando de manera humorística el desempeño del equipo en este partido y su actual racha de resultados.

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      La situación de Pumas en el torneo genera incertidumbre sobre su futuro inmediato, a medida que la presión aumenta en torno a la dirección técnica y la gestión del club, con miras a mejorar su desempeño en partidos cruciales que se aproximan.

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