Atlanta Falcons vencen a San Francisco 49ers por 20-29

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los Atlanta Falcons lograron acabar con el invicto de los San Francisco 49ers al vencerlos por 20-29 en el partido correspondiente a la semana siete de la NFL, disputado este domingo. Con esta victoria, Atlanta se posiciona en el segundo lugar de la División Sur de la Conferencia Nacional (NFC), acumulando tres triunfos y cuatro derrotas. Por su parte, los 49ers, a pesar de la caída, mantienen el primer puesto en la División Oeste de la NFC, con un balance de 6-1.

El quarterback de los Falcons, Michael Penix, tuvo una destacada actuación, completando 213 yardas y lanzando tres pases de anotación. En el equipo de San Francisco, Brock Purdy sumó 288 yardas, pero tuvo un desempeño complicado con dos intercepciones y fue capturado en dos ocasiones por la defensa rival. Los 49ers tomaron la delantera durante la primera mitad, cerrando el cuarto inicial con un marcador de 14-12, gracias a los touchdowns de Kaelon Black y Christian McCaffrey.

Atlanta logró anotar un touchdown por medio de una recepción de Nick Muse y un gol de campo convertido por Nick Folk. En el tercer cuarto, los Falcons tomaron la ventaja con una recepción de Kyle Pitts que los colocó 14-19 al inicio de la segunda mitad. La ventaja se ampliaría a 14-26 tras otro pase a la zona de anotación que recibió Drake London, facilitado por errores defensivos de los 49ers.

En el último cuarto, los 49ers acortaron distancias gracias a una recepción de Kyle Juszczyk, aunque el intento de punto extra por parte de Eddy Piñeiro fue fallido, dejando el marcador en 20-26. Los Falcons sellaron su victoria con una intercepción realizada por Kendal Daniels, y un posterior gol de campo de Nick Folk estableció el marcador final en 20-29.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este resultado pone de manifiesto la competitividad de la temporada actual, donde Atlanta busca mantenerse en la contienda por los playoffs, mientras que San Francisco deberá reflexionar sobre su desempeño tras haber mostrado vulnerabilidades en este encuentro.