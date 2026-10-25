Mbappé firma doblete y le da el Clásico al Madrid

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El Real Madrid logró una victoria ante el Barcelona por 1-2 en la décima jornada de LaLiga EA Sports, en un encuentro marcado por la actuación sobresaliente de Kylian Mbappé, quien anotó dos goles que permitieron a su equipo vencer a su tradicional rival.

La primera mitad del partido se definió en el minuto 41, cuando Mbappé, tras un despeje de Gerard Martín, logró aprovechar un rebote para abrir el marcador.

Tras el descanso, el encuentro dio un giro cuando Raphinha, quien recibió un pase de Pedro González 'Pedri', igualó el marcador en el minuto 61.

Este resultado no solo refuerza la posición del Real Madrid en la tabla clasificatoria, sino que también se traduce en un importante impulso moral ante su rival histórico.

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El impacto de este partido subraya la intensidad de la rivalidad entre ambos clubes, así como la evolución de sus planteamientos tácticos a lo largo de la temporada.