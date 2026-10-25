INE anuncia salida de Taddei y borra comunicado

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El Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado la renuncia de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, programada para el 26 de octubre, según un comunicado que posteriormente fue borrado de la página oficial de la institución. En el mensaje inicial, Taddei expresó su determinación de presentar su renuncia a la Cámara de Diputados, argumentando que su decisión busca proteger al INE y asegurar su funcionamiento en el marco del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Este anuncio se realiza en medio de un entorno complicado para la institución, marcado por diversas irregularidades. Entre los señalamientos más destacados se encuentran:

Acusaciones de corrupción

Fallos en la entrega de contratos

El incumplimiento de obligaciones contractuales que han ocasionado pérdidas tanto para el INE como para los proveedores conectados a la institución.

En este contexto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha decidido iniciar investigaciones debido a indicios de mal manejo de recursos.

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Guadalupe Taddei, al justificar su decisión, resaltó que se toma este paso con un sentido de serenidad y dignidad. Reconoció su trayectoria de 33 años en el servicio electoral en México y reiteró su confianza en que la institución mantendrá su compromiso con las responsabilidades que le otorga la Constitución. Del mismo modo, resaltó que "las personas cumplimos ciclos" mientras que las instituciones deben perdurar para asegurar que la democracia en el país progrese.

La renuncia de Taddei se produce en un momento de alta tensión política, donde legisladores han manifestado opiniones divididas sobre su desempeño al frente del INE, generando un ambiente de incertidumbre respecto a la dirección que tomará la institución electoral en el futuro inmediato. Los acontecimientos futuros dependerán de cómo se manejen tanto la transición en el liderazgo del INE como las investigaciones en curso que buscan esclarecer las irregularidades mencionadas.