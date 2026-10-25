Antonelli gana en Austin y apunta al título en México

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El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, del equipo Mercedes, logró la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, celebrado en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Esta carrera, correspondiente al decimoctavo evento del Campeonato Mundial de Fórmula Uno, marca su noveno triunfo de la temporada. A pesar de la victoria, Antonelli aún no ha podido celebrar su primer título de campeón que, salvo contratiempos, se espera que consiga en la próxima carrera en México.

Antonelli, de 20 años, partió desde la pole position y terminó la carrera por delante de Charles Leclerc de Ferrari y Max Verstappen, cuádruple campeón del mundo, piloto de Red Bull. En esta ocasión, los españoles Fernando Alonso, de Aston Martin, y Carlos Sainz, de Williams, finalizaron en las posiciones decimosexta y decimoctava, respectivamente. Para que Antonelli se coronara campeón en esta carrera, necesitaba ganar y que su compañero de equipo, George Russell, no terminara mejor que noveno, mientras que el siete veces campeón Lewis Hamilton de Ferrari no debía superar el quinto lugar. Sin embargo, Russell finalizó octavo y Hamilton cuarto, lo que obliga a Antonelli a esperar al Gran Premio de México para buscar el campeonato.

Desde su primer triunfo en China, Antonelli ha sumado victorias en circuitos emblemáticos como Japón, Miami y Mónaco. Con un total de 365 puntos, lidera el campeonato con una ventaja considerable sobre Russell y Hamilton. Para confirmar su título en la próxima carrera, solo necesita terminar entre los nueve primeros, o en menor posición, siempre que sus rivales no logren la victoria.

Durante la carrera, Ferrari demostró un buen desempeño en los entrenamientos previos, con Leclerc liderando el viernes y Hamilton marcando el mejor tiempo el sábado. No obstante, fue Antonelli quien se adjudicó la pole position, estableciendo su séptima vez en esta temporada. En la clasificación, Max Verstappen ocupó el segundo lugar, seguido de Isack Hadjar, mientras que Hamilton y Russell partieron desde la tercera fila.

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El desarrollo de la carrera estuvo marcado por la estrategia de neumáticos y las sanciones. Los Mercedes comenzaron con neumáticos medios, mientras que Ferrari y Red Bull optaron por los blandos. A lo largo de las 56 vueltas, Antonelli mantuvo un ritmo constante y asegurado en su liderazgo, mientras que Alonso tuvo que lidiar con varios contratiempos, incluyendo un contacto con otro piloto.

El próximo gran desafío para Antonelli será en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, donde podría convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula Uno, un objetivo que ha ido acercándose desde el inicio de la temporada.