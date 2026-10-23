Anuncia el CDP sus eventos deportivos

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El Club Deportivo Potosino presentó este jueves el programa de actividades deportivas con motivo de su 86 aniversario, conocido como el Club Azul y Oro, con una agenda que contempla más de 15 disciplinas a desarrollarse durante noviembre. Los festejos comenzarán el próximo 5 de noviembre con el tradicional torneo de boliche y reunirán competencias, exhibiciones y clases especiales dirigidas a socios y, en algunos eventos, al público en general.

Entre las actividades iniciales destaca el torneo de boliche, programado del 5 al 8 de noviembre, así como las clases abiertas de yoga kundalini y acondicionamiento físico, ambas previstas para el sábado 7. Del 10 al 14 de noviembre se disputará el torneo infantil de futbol, dirigido a jugadores nacidos entre 2016 y 2023. Asimismo, del 11 al 15 de noviembre se celebrará el San Luis Open 2026 de raquetbol, con categorías infantiles, juveniles, novatos, damas, varoniles, élite y máster.

La agenda continuará con el LV Torneo Nacional de Frontenis, del 13 al 15 de noviembre, además de actividades de TRX-Fitness Experience y baile matutino el día 14. Para los aficionados al tenis, el Torneo Calcuta de Tenis por el 86 aniversario se realizará del 19 al 22 de noviembre, con una bolsa garantizada de 43 mil 500 pesos a repartir. La cena de Calcuta está programada para el 12 de noviembre, a las 19:00 horas. Por su parte, el Maratón del Pavo de Natación Máster se desarrollará del 17 de noviembre al 1 de diciembre, exclusivamente para socios.

En la segunda mitad del mes se llevarán a cabo la tercera Copa de Aniversario de Patinaje Artístico, categorías novatos, los días 20 y 21; una clase de fitness 60+ y una exhibición de gimnasia rítmica el 24; así como una clase de baile vespertino el 27 de noviembre. También del 27 al 29 se celebrará el torneo de basquetbol, considerado abierto al público, con una cuota de inscripción de 3 mil pesos por equipo y premiación en efectivo. La programación incluye los Relevos Azul y Oro de natación infantil, juvenil y máster, el 28 de noviembre, además de un torneo de box interclubes ese mismo día.

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Como parte del cierre de los festejos, el sábado 5 de diciembre se ofrecerá una clínica de gimnasia artística impartida por Paulina Campos, medallista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, según la información proporcionada por el club. Con este calendario, el Deportivo Potosino busca conmemorar más de ocho décadas de historia mediante una amplia oferta de actividades deportivas y recreativas que involucran a distintas generaciones de sus integrantes.