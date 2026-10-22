Cancelan evento de aficionados Steelers en París por disturbios

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PARÍS (AP) — Un evento de fin de semana para aficionados de los Steelers de Pittsburgh en París fue cancelado por preocupaciones de seguridad tras las recientes protestas callejeras en la capital francesa.

Cancelación del evento para aficionados Steelers en París

La NFL y el equipo informaron el jueves que el evento —en un bar del barrio de la Bastilla— quedaba cancelado.

El anuncio se produjo un día después de que el comisionado de la liga, Roger Goodell, manifestara que se siente muy tranquilo con que los equipos jueguen en París en medio de los recientes disturbios civiles.

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Podrían registrarse más manifestaciones este fin de semana en la capital y en otros puntos de Francia.

"Tras los acontecimientos recientes en el barrio de la Bastilla, y después de una cuidadosa consideración, consideramos apropiado no seguir adelante con el evento para aficionados Steelers House previsto en París", indicaron en un mensaje a los aficionados.

"Los preparativos para el partido de la NFL en París del domingo en el Stade de France continúan según lo previsto", añadió, "y la NFL trabaja estrechamente con las autoridades locales y socios en todos los asuntos operativos y de seguridad".

Coordinación entre NFL y autoridades locales

Nicki Ewell, vicepresidenta de la NFL para eventos globales, señaló que la decisión fue tomada por el club. Le dijo a The Associated Press el jueves en NFL House que la NFL difundió el mensaje a los aficionados porque trabajaron juntos para promocionar el evento.

Ewell agregó que ningún evento para aficionados de la NFL se ha visto afectado.

Un pub irlandés llamado O'Sullivans, en la zona de la Bastilla, había estado anunciando una "watch party" para el domingo.

Los Steelers, en una declaración a AP, indicaron: "La NFL, como lo hace para cada partido, incluidos los internacionales, está trabajando estrechamente con las autoridades locales y socios en todos los asuntos operativos y de seguridad. Como señaló la NFL, no ha habido interrupciones ni impactos en los sitios de la liga.

"Como medida de precaución, el bar designado por los Steelers que estaba previsto en la Bastilla —una zona que ha experimentado interrupciones recientes— no seguirá adelante", añadió el comunicado del equipo.

Goodell dijo el miércoles que había hablado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y que las autoridades siguen en contacto con las autoridades parisinas y francesas.

"Hemos hecho todos los preparativos", expresó Goodell. "Las protestas no son inusuales en Francia, como saben, y eso es algo de lo que estaremos pendientes y nos aseguraremos de que se hagan los arreglos adecuados".

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP