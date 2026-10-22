Presidente de Confederación Asiática no define apoyo a reelección de Infantino

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TOKIO (AP) — El presidente de la Confederación Asiática de Fútbol no dio ninguna pista sobre el apoyo u oposición del organismo a la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA el jueves.

Los votos de los 47 miembros de la AFC podrían ser decisivos cuando Infantino busque su cuarto mandato en unas elecciones en marzo. Infantino enfrenta una fuerte oposición en Europa, cuenta con un firme respaldo en África y Asia podría aportar los votos que inclinen la balanza.

Los candidatos opositores tienen hasta el 18 de noviembre para presentar su postulación. Hasta ahora, ninguno lo ha hecho.

"Para la gente que intenta dividirnos, esto no va a ocurrir", dijo el presidente de la AFC, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, en un breve discurso para clausurar una sesión de dos días en Tokio.

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No dio indicios de que la AFC, como organismo, vaya a adoptar una postura sobre Infantino.

Eso fue distinto a lo ocurrido hace poco más de dos meses, cuando la AFC se sumó a los entes rectores del fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe y de Europa al señalar que Infantino cometió una "violación fundamental de la confianza".

Informes recientes y su breve intervención del jueves indican que el jeque Salman podría haber moderado sus opiniones. Asia parece dividida. Qatar, anfitrión del Mundial de 2022, se ha pronunciado a favor de Infantino, mientras que Jordania ha declarado su oposición.

"No estamos en contra de nadie y no estamos a favor de nadie. Siempre vamos a expresar lo que sentimos e intentar hacer lo mejor y lo correcto para el fútbol. No solo en Asia", sostuvo el jeque Salma.

Reuniones cerradas a los medios

Las reuniones en un hotel de cinco estrellas en Tokio estuvieron cerradas a los medios. La conferencia se transmitió en el canal de YouTube de la AFC, con presentaciones orquestadas sin periodistas presentes.

Infantino rara vez habla con los medios y ha estado viajando y haciendo campaña en Asia, pero no apareció públicamente en las reuniones en Tokio. La oficina de prensa de la FIFA promovió durante la semana su presencia en Bután y Bangladesh, pequeñas federaciones que tienen un voto cada una, el mismo que potencias futbolísticas como España y Francia.

Infantino se disculpó la semana pasada en Zúrich ante el consejo rector de la FIFA, de 37 miembros —que él preside—, por los "errores" que cometió al esbozar un plan de venta por 4.200 millones de dólares, ahora descartado, para el Mundial.

Un recuento de The Associated Press muestra que 87 de las 211 federaciones han indicado su apoyo a Infantino, ya sea en comentarios individuales o al respaldar declaraciones de apoyo de sus confederaciones regionales.

El jeque Salman hizo una referencia de pasada a la agitación en Oriente Medio y a su efecto en el fútbol de la región.

"Sabemos que el mundo está cambiando y el fútbol, creo, también se ve afectado por lo que está pasando, ya sea político, económico o lo que sea", señaló.

"La gente está siguiendo las noticias, lo que ocurre en Oriente Medio. Es importante para nosotros", añadió.

Copa Asiática en Arabia Saudí sigue en marcha

La Copa Asiática en Arabia Saudí en enero seguía adelante pese a ataques mortales en el país por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, dijo Muhammed Q. Alghamdi, portavoz del comité organizador. Crece el temor a una escalada de las hostilidades.

La Copa Asiática está programada del 7 de enero al 5 de febrero, con 24 equipos que disputarán partidos en tres ciudades: Riad, Yeda y Khobar. Informes sugieren que quizá sea demasiado tarde para buscar una sede alternativa.

"Me gustaría comenzar reconociendo que estamos monitoreando los acontecimientos regionales y estamos trabajando estrechamente con nuestros homólogos en la AFC para asegurarnos de que podamos ofrecer un torneo excepcional", dijo Alghamdi. "Estoy ante ustedes ahora y me complace decir que la vida cotidiana continúa en Arabia Saudí. Nuestro trabajo es estar listos, y estaremos listos".