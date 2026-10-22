logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Tour de Francia 2027 inicia en Gran Bretaña con tres etapas

La edición 2027 tendrá la mayor distancia en contrarreloj individual desde 2012, con 71 kilómetros.

Por AP

Octubre 22, 2026 07:24 p.m.
A
Tour de Francia 2027 inicia en Gran Bretaña con tres etapas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      PARÍS (AP) — El Tour de Francia de 2027 visitará tres naciones diferentes en los tres primeros días antes de que los competidores acumulen la mayor cantidad de kilómetros de contrarreloj en 15 años.

      Tour de Francia 2027 inicia en Gran Bretaña con etapas en Escocia, Inglaterra y Gales

      La ruta del próximo año se dio a conocer el jueves, con el Tour arrancando desde Edinburgo, la capital de Escocia, en un inusual Grand Départ en viernes —el 2 de julio— y luego pasando por Inglaterra y Gales antes de trasladarse a Francia hasta el 25 de julio.

      La carrera atrajo multitudes enormes en las otras ocasiones que comenzó en Gran Bretaña, en Inglaterra en 2007 y 2014. Tres ciclistas británicos han ganado el Tour: Bradley Wiggins en 2012, el cuatro veces campeón Chris Froome y Geraint Thomas en 2018, todos compitiendo con el Team Sky.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Contrarreloj y etapas de montaña definirán el Tour 2027

      Wiggins aprovechó las largas etapas de contrarreloj individual en el año en que conquistó el título. La longitud combinada de las etapas en 2027 —primero en Chambord y luego en Tolosa, con un total de 71 kilómetros— lo convierte en la edición del Tour con mayor peso de la contrarreloj individual desde 2012.

      Hay seis etapas de montaña a lo largo del recorrido, con llegadas en el Grand Colombier (etapa 9), Les Saisies por primera vez (etapa 11) y el Col du Portet (etapa 18).

      Con el campeón vigente Tadej Pogacar en busca de un sexto título récord, la carrera más importante del ciclismo podría decidirse en los Pirineos durante la última semana. Una enorme etapa 18 incluye dos ascensos icónicos —el Col du Tourmalet antes del Col du Portet— que se emparejan por primera vez. Ese día, los corredores también deben subir Le Soulor y la Hourquette d´Ancizan.

      Carrera femenina también inicia en Gran Bretaña con nueve etapas

      Gran Bretaña también alberga las tres primeras de las nueve etapas totales de la carrera femenina, ganada el año pasado por la ciclista neerlandesa Demi Vollering.

      Arrancará el 30 de julio desde Leeds, e incluirá visitas a Manchester, Sheffield y luego Londres antes de trasladarse a Francia.

      El evento termina en la cima del Puy de Dôme, en el Macizo Central, el 7 de agosto, el día de la etapa más larga.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tour de Francia 2027 inicia en Gran Bretaña con tres etapas
      Tour de Francia 2027 inicia en Gran Bretaña con tres etapas

      Tour de Francia 2027 inicia en Gran Bretaña con tres etapas

      SLP

      AP

      La edición 2027 tendrá la mayor distancia en contrarreloj individual desde 2012, con 71 kilómetros.

      Presidente de Confederación Asiática no define apoyo a reelección de Infantino
      Presidente de Confederación Asiática no define apoyo a reelección de Infantino

      Presidente de Confederación Asiática no define apoyo a reelección de Infantino

      SLP

      AP

      Infantino enfrenta oposición en Europa, pero cuenta con respaldo en África y posible apoyo asiático.

      Cancelan evento de aficionados Steelers en París por disturbios
      Cancelan evento de aficionados Steelers en París por disturbios

      Cancelan evento de aficionados Steelers en París por disturbios

      SLP

      AP

      La cancelación afecta solo al evento en bar, mientras la NFL asegura que el partido internacional sigue en pie.

      NFL instala campo híbrido en Stade de France para partido en París
      NFL instala campo híbrido en Stade de France para partido en París

      NFL instala campo híbrido en Stade de France para partido en París

      SLP

      AP

      El césped fue cultivado en Italia y adaptado para soportar las exigencias del fútbol americano.