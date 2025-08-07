Anuncian 2do. torneo de ajedrez ‘Daniel García Álvarez de la Llera’

San Luis Potosí se prepara para recibir la segunda edición del Torneo de Ajedrez “Daniel García Álvarez de la Llera”, que se realizará del 22 al 24 de agosto con una figura poco habitual en este tipo de eventos: el ajedrecista internacional Rey Enigma, cuya identidad se mantiene en secreto.

Este certamen rendirá homenaje al periodista y promotor del ajedrez David Rangel Tapia. Forma parte del programa de actividades por el día de San Luis Rey de Francia y está dirigido a jugadores de distintas edades, con categorías que van desde los 12 años hasta mayores de 23. La inscripción es gratuita, aunque el cupo estará limitado a 350 personas.

Además de su participación en el torneo, Rey Enigma presentará un libro y ofrecerá una charla sobre su experiencia como jugador y creador de contenido en redes sociales. Su presencia ha sido destacada por la organización como uno de los principales atractivos del evento.

Los organizadores señalaron que se entregarán premios en efectivo y en especie. Para competir, será necesario que cada participante lleve su propio tablero, ajedrez y reloj. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de agosto. Las categorías disponibles son: Peón (12 años y menores), Caballo (16 y menores), Torre (23 y menores), y Rey (abierta).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Salvador Beltrán Cedillo, representante de la Asociación Estatal de Ajedrecistas Potosinos, recordó la labor de Daniel García Álvarez de la Llera como un impulsor clave del ajedrez en el estado.