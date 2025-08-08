logo pulso
García Jr. inicia la batalla por 6to. título

Por Romario Ventura

Agosto 08, 2025 03:00 a.m.
García Jr. inicia la batalla por 6to. título

El rugido de los motores regresa al Súper Óvalo Potosino con una cita imperdible: la primera fecha del Play Off NASCAR México 2025, donde el piloto Rubén García Jr., al volante del auto #88 de Canel’s/Logitech G/Laboratorio Tequis/Mobil 1, inicia su lucha por conquistar un sexto campeonato dentro de la categoría más importante del automovilismo nacional.

García Jr. clasificó a esta etapa como el mejor en puntos de la temporada regular, gracias a su constancia y manejo estratégico, superando altibajos y reafirmando su lugar como uno de los favoritos al título. Para él, no hay mejor lugar para comenzar la postemporada que la pista potosina, donde su historial lo respalda con creces.

En los últimos eventos disputados en este trazado, el originario del Estado de México ha sido protagonista absoluto: cuatro triunfos consecutivos, el más reciente en marzo pasado, en un cierre de infarto que levantó a la afición de sus asientos. Ese recuerdo aún vibra entre los fanáticos, quienes ya se preparan para brindarle un apoyo incondicional este domingo 10 de agosto.

 “Ahora empieza una nueva etapa. Los Playoffs son otro torneo, y estamos más enfocados que nunca. San Luis es una pista especial, vamos con todo para arrancar con fuerza y demostrar de qué está hecho el auto #88. El equipo ha trabajado muy duro para solucionar los problemas que nos han venido afectando las últimas fechas y estoy totalmente convencido de que en casa este 9 y 10 de agosto le daremos vuelta a la hoja”, declaró García Jr.

El fin de semana de NASCAR en San Luis Potosí inicia con actividades fuera de pista. El viernes 8 de agosto por la tarde, Rubén y su equipo participarán en una jornada de labor social, seguida por una sesión de firmas y Meet & Greet con aficionados en la agencia Rafedher Lomas. El sábado 9, las acciones se trasladan al Súper Óvalo Potosino con las prácticas oficiales: Práctica 1: 10:00 a 11:00 horas; Práctica 2: 13:00 a 14:00 horas; Calificación: 14:20 horas.

