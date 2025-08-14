Aplastan Marlins de Miami a los Guardianes de Cleveland

CLEVELAND.- Jakob Marsee conectó dos jonrones y un doble para remolcar siete carreras, Graham Pauley y Xavier Edwards también pegaron cuadrangulares y los Marlins de Miami doblegaron el miércoles 13-4 a los Guardianes de Cleveland.

Miami quebró una seguidilla de cuatro derrotas.

Marsee se fue de 5-4 con un doble, y cada una de sus carreras impulsadas llegó con dos outs. El novato conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada y un cuadrangular de dos vueltas ante el relevista Kolby Allard (2-2), que puso el encuentro 6-4 en el quinto inning.

El dominicano Eury Pérez (5-3) permitió cuatro carreras con tres hits, sin bases por bolas y con ocho ponches en cinco entradas.

Edwards abrió el juego con un jonrón y el dominicano Agustín Ramírez cerró la cuenta con un sencillo de dos carreras en el séptimo inning. Edwards extendió su racha de hits a ocho juegos y está bateando para .447 en ese lapso.

Steven Kwan conectó un jonrón en la primera entrada. Kyle Manzardo fue golpeado por un lanzamiento con dos outs en el cuarto, C.J. Kayfus conectó un sencillo y robó segunda base antes de que el venezolano Gabriel Arias conectara un jonrón de tres carreras para empatar la pizarra 4-4.

Por los Marlins, el venezolano Javier Sanoja de 1-. Los dominicanos Ramírez de 5-1 con una anotada y dos producidas, Otto López de 5-1 con una anotada, Heriberto Hernández de 5-0.

Por los Guardianes, los dominicanos José Ramírez de 3-1, Ángel Martínez de 3-0. Los venezolanos Arias de 3-1 con una anotada y tres producidas, Brayan Rocchio de 3-1.