CRISTO EN SU CORAZÓN

CRISTO EN SU CORAZÓN

Camberos renovará con el Guadalajara

El destacado juvenil Rojiblanco llegó a un acuerdo con el Rebaño Sagrado

Por Agencias

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
A
Camberos renovará con el Guadalajara

El canterano de Chivas, Hugo Camberos, seguirá con el Guadalajara. Después de un largo periodo de negociaciones, el destacado juvenil Rojiblanco llegó a un acuerdo con la directiva del Rebaño Sagrado para continuar en la institución Rojiblanca

Fuentes cercanas a RÉCORD revelaron que el destacado futbolista surgido en las fuerzas básicas del Guadalajara, seguirá en la institución Rojiblanca después de que llegó a un acuerdo para continuar su carrera en México, descartando al momento una posible salida al extranjero.

Después de largas negociaciones, este miércoles elementos de la directiva del Guadalajara y los agentes del jugador Matías Bunge y Claudio Landeros se reunieron en las instalaciones del Club Chivas Verde Valle para extender el vínculo del futbolista con el Rebaño Sagrado.

Camberos priorizó continuar su carrera con Chivas, descartando que haya existido una oferta oficial por parte de otro club en el extranjero por sus servicios.

Con la renovación de Hugo Camberos, el futbolista permanecerá en las filas del Guadalajara, y el sueño de emigrar al viejo continente se tendrá que presentar en el futuro, luego de que la directiva de Chivas acordó que será flexible ante una posible oferta en 

el futuro.

