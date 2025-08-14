logo pulso
Cachorros ganan ante los Azulejos

Por AP

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
A
TORONTO.- El novato derecho Cade Horton estableció un máximo en su carrera con ocho ponches en cinco entradas y dos tercios efectivas para ganar su cuarta apertura consecutiva, Michael Busch y Matt Shaw batearon cuadrangulares y los Cachorros de Chicago vencieron 4-1 a los Azulejos de Toronto el miércoles por la noche.

El receptor panameño de los Cachorros Miguel Amaya fue retirado del campo en carrito después de lesionarse el tobillo izquierdo al llegar a la primera base en la octava entrada.

Horton (7-3) no permitió un imparable hasta que el venezolano Andrés Giménez conectó un sencillo al centro con un out en la sexta.

Nathan Lukes le siguió con un elevado y Bo Bichette sacó a Horton del juego con una base por bolas de 10 lanzamientos.

Andrew Kittredge entró para enfrentar al dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien pegó un doble productor. Addison Barger elevó al aviso de advertencia para terminar la entrada.

El indiscutible de Guerrero rompió la racha sin permitir carreras del joven de 23 años Horton en 28 entradas y un tercio. Horton no había permitido una carrera desde el 9 de julio en Minnesota.

El venezolano Daniel Palencia lanzó una novena entrada perfecta para su 16to salvamento en 18 oportunidades.

Gausman (8-9) permitió dos carreras y tres imparables en siete entradas.

Por los Cachorros, el panameño Miguel Amaya de 3-1.

Por los Azulejos, el venezolano Andrés Giménez bateó de 3-1 con una carrera anotada; el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-1 con una producida; y el mexicano Alejandro Kirk de 3-0.

