Aplaza selección francesa clasificación tras empate

Francia tendrá que seguir esperando para asegurar la clasificación al Mundial 2026 tras empatar el lunes 2-2 de visita a Islandia.

El resultado en Reikiavik desbarató el inicio perfecto de Francia en las eliminatorias de Europa tras tres victorias consecutivas. El bicampeón mundial podría haber asegurado la clasificación si hubiera vencido a Islandia y Ucrania no hubiera derrotado a Azerbaiyán. Ucrania ganó 2-1.

Subcampeón en el Mundial 2022, Francia todavía lidera el Grupo D con 10 puntos, tres más que Ucrania.

Francia echó de menos a su capitán Kylian Mbappé, quien anotó en la victoria 3-0 sobre Azerbaiyán el viernes, pero salió cojeando del campo con una lesión en el tobillo derecho.

Islandia se adelantó con el gol de Victor Palsson a los 39 minutos, pero los visitantes se recuperaron con las dianas de Christopher Nkunku a los 63 y Jean-Philippe Mateta a los 68. Islandia decretó la repartición de puntos con el tanto Kristian Hlynsson un par de minutos después.

Los islandeses suman cuatro puntos después de cuatro partidos, tres más que Azerbaiyán.

Suiza también tenía la oportunidad de sacar el boleto para 2026, pero no pudo lograr más que un empate 0-0 en Eslovenia.

Los suizos se hubieran clasificado con una victoria ante Eslovenia y que Kosovo no hubiera derrotado a Suecia. Kosovo ganó 1-0 para alcanzar siete puntos en el Grupo B, tres menos que Suiza. Eslovenia tiene tres puntos y Suecia, también sin victorias como Eslovenia, tiene uno.

Alexander Isak, el delantero por quien Liverpool pagó un monto de 170 millones de dólares en el más reciente mercado de pases, desperdició tres buenas ocasiones para la anfitriona Suecia contra Kosovo.

Los 12 ganadores de los grupos se clasifican automáticamente, con los 12 segundos ingresando a un repechaje junto con los cuatro ganadores de grupo con mejor ranking de la Liga de Naciones 2024-25.

Esos 16 equipos serán sorteados en cuatro zonas para determinar los otros cuatro representantes de Europa.

Los partidos de playoff se jugarán en semifinales a partido único, seguidas de finales a partido único dentro de la misma ventana internacional en marzo de 2026.