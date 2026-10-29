Aplazan partidos de la Copa del Rey

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MADRID.- La federación nacional de futbol aplazó los 24 partidos de la Copa del Rey programados para el miércoles debido al accidente de tren que causó la muerte de más de 60 personas en el centro de España.

Clubes de todo el país enviaron mensajes de solidaridad y apoyo a las víctimas del accidente, que también dejó decenas de heridos después de que un tren de alta velocidad chocara contra la parte trasera de otro que se había detenido en las vías.

"La gran familia del futbol español permanece unida en el dolor ante la tragedia, poniéndose a disposición de las autoridades para servir de ayuda a las víctimas de este desolador accidente", dijo la federación.

Indicó que ordenó el aplazamiento de los partidos "como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Real Madrid expresó en un comunicado su "más profunda consternación" por lo sucedido, mientras que el Barcelona manifestó su "más sentido pésame" por las víctimas. El Atlético de Madrid emitió un comunicado en el que se sumó "al dolor por las víctimas del terrible accidente ferroviario".

Los tres grandes del futbol español figuran entre los equipos que no debutan en el torneo hasta la ronda de 16vos de final.

La federación informó que más adelante facilitaría un calendario revisado del torneo. Estaba previsto que cinco clubes de primera división jugaran en la primera ronda el miércoles: Real Betis, Celta de Vigo, Valencia, Alavés y Levante.

Los partidos de primera ronda del jueves no han sido aplazados. También se disputaron partidos el martes.