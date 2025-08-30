Apretado triunfo de Guardianes sobre Marineros

CLEVELAND.- El venezolano Brayan Rocchio conectó un sencillo que impulsó a Nolan Jones con la carrera del empate, y luego anotó con un elevado de sacrificio de Steven Kwan en la novena entrada, para que los Guardianes de Cleveland superaran el viernes 5-4 a los Marineros de Seattle.

Jones inició la novena con un doble y avanzó con el suave hit de Rocchio al jardín izquierdo. El jardinero izquierdo cubano-mexicano Randy Arozarena lanzó mal la pelota, permitiendo que Rocchio avanzara a tercera.

Tim Herrin (5-3) lanzó una novena entrada sin carreras para aportar la victoria que acercó a Cleveland a cuatro juegos de Seattle en la lucha por la última posición de comodín de la Liga Americana. El cerrador mexicano de los Marineros, Andrés Muñoz (3-2), sacó un out y permitió dos carreras, una de ellas sucia.

Los Guardianes estaban abajo 4-0 después de cinco entradas. Kyle Manzardo conectó un jonrón en la sexta y Jones añadió otro cuadrangular solitario en la séptima, ambos contra el lanzador George Kirby.

El dominicano Ángel Martínez acercó a los Guardianes a 4-3 en la octava, impulsando a su compatriota José Ramírez con un sencillo al jardín central.