Apretado triunfo de Guardianes sobre Marineros

Por AP

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A
CLEVELAND.- El venezolano Brayan Rocchio conectó un sencillo que impulsó a Nolan Jones con la carrera del empate, y luego anotó con un elevado de sacrificio de Steven Kwan en la novena entrada, para que los Guardianes de Cleveland superaran el viernes 5-4 a los Marineros de Seattle.

Jones inició la novena con un doble y avanzó con el suave hit de Rocchio al jardín izquierdo. El jardinero izquierdo cubano-mexicano Randy Arozarena lanzó mal la pelota, permitiendo que Rocchio avanzara a tercera.

Tim Herrin (5-3) lanzó una novena entrada sin carreras para aportar la victoria que acercó a Cleveland a cuatro juegos de Seattle en la lucha por la última posición de comodín de la Liga Americana. El cerrador mexicano de los Marineros, Andrés Muñoz (3-2), sacó un out y permitió dos carreras, una de ellas sucia.

Los Guardianes estaban abajo 4-0 después de cinco entradas. Kyle Manzardo conectó un jonrón en la sexta y Jones añadió otro cuadrangular solitario en la séptima, ambos contra el lanzador George Kirby.

El dominicano Ángel Martínez acercó a los Guardianes a 4-3 en la octava, impulsando a su compatriota José Ramírez con un sencillo al jardín central.

Avanza C. Alcaraz sin contratiempos
SLP

AP

El hispano se impone en sets corridos a Luciano Darderi en el US Open

Mantienen Filis liderato del Este
SLP

AP

Con elevado de sacrificio de Kyle Schwarber se imponen a Bravos

Se lleva Juan Ayuso etapa de montaña
SLP

AP

El español gana la séptima carrera de la Vuelta a España y Traeen se mantiene líder

Monserrat de la Rosa se presenta al Nacional Off Road en Rioverde
SLP

Romario Ventura