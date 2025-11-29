logo pulso
Apretado triunfo del Magic sobre Pistons

Por AP

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
DETROIT.- Desmond Bane anotó 37 puntos y capturó dos rebotes ofensivos cruciales para que el Magic de Orlando se impusiera el viernes 112-109 sobre los Pistons de Detroit, con lo cual ganó su grupo en la Copa NBA.

Orlando terminó con una foja de 4-0 en el Grupo B del Este y avanzó a la ronda eliminatoria. El Magic se sobrepuso a un triple-doble de Cade Cunningham de los Pistons, quien terminó con 39 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias.

Franz Wagner añadió 21 puntos a la causa de Orlando.

Tobias Harris consiguió 18 unidades por los Pistons, que han perdido dos duelos seguidos después de una racha de 13 victorias consecutivas. Jalen Duren sumó 16 puntos y 12 rebotes.

Detroit terminó 2-2 en la Copa NBA y no avanzó.

