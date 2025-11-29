logo pulso
Seguridad

Hombre queda sin vida a bordo de su automóvil

Circulaba por calles de Soledad cuando al parecer le vino una crisis de congestión alcohólica

Por Redacción

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Hombre queda sin vida a bordo de su automóvil

Por aparente congestión alcohólica, un hombre quedó sin vida a bordo de su automóvil ya que le sobrevino una crisis cuando circulaba por calles de Soledad y alcanzó a orillarse, pero cuando llegaron los paramédicos a atenderlo ya no había nada por hacer.

El hecho tuvo lugar la mañana de este viernes, en que el ahora occiso se desplazaba a bordo de su automóvil Jetta color blanco, circulando sobre la calle Narciso Mendoza, en la cabecera municipal de Soledad.

Sin embargo, al aproximarse a la calle de Berriozábal y a una cuadra de la carretera Matehuala, el conductor empezó a sentirse mal, por lo que se orilló y quedó recostado sobre el asiento. Algunas personas que pasaban por el sitio y que se percataron de esto, llamaron a las corporaciones de ayuda.

Un motociclista de la Guardia Civil Estatal se aproximó a atender al hombre y llamó a los cuerpos de emergencia, por lo que socorristas de los Servicios de Salud de Soledad llegaron a atenderlo, pero determinaron que ya había fallecido.

De acuerdo a la inspección ocular inicial, el hombre presentaba manchas de vómito en la ropa, por lo que se le hicieron algunas inspecciones y se determinó que había presentado un fuerte cuadro de congestión alcohólica, lo que habría devengado en su muerte.

El área fue acordonada por elementos de la Guardia Civil Estatal como primero respondientes y posteriormente arribó personal de Servicios Periciales para realizar una inspección al cuerpo, determinándose que la muerte habría sido por posible congestión alcohólica y a que no presentaba huellas de violencia ni heridas de ningún tipo de arma.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legista, en donde se le practicaría la autopsia de ley para establecer las verdaderas causas de la muerte y sería entregado también a los familiares para que se le diera la sepultura correspondiente.

El automóvil en donde andaba el infortunado fue enviada a una pensión particular, mientras se llevan a cabo las diligencias legales por parte del Ministerio Público.

