España iguala con Alemania

No se hacen daño en la ida de la final de la Liga de Naciones Femenina

Por AP

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
España iguala con Alemania

KAISERSLAUTERN.- España escapó de Alemania con un empate sin goles el viernes en el partido de ida de la final de la Liga de Naciones Femenina.

El título se decidirá el martes en Madrid en el Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid.

Solo las paradas de Cata Coll —y el poste— mantuvieron a Alemania a raya.

“El resultado es positivo y las veremos de nuevo en el Metropolitano (Estadio). Esto es Alemania”, afirmó Coll. “Sabíamos que serían peligrosas y tendrían sus oportunidades. Afortunadamente, no las concretaron”.

Alemania dominó la primera mitad en Kaiserslautern frente a los 40.000 espectadores mientras que la campeona del mundo, España, estaba irreconocible.

Normalmente maestras de la posesión, las españolas perdieron continuamente el balón bajo la presión de Alemania. La tres veces ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, estuvo ausente mientras España se replegaba en su área.

Coll desvió disparos de Franziska Kett y Klara Bühl, y la defensora Irene Paredes despejó un tiro a puerta de Jule Brand en rápida sucesión alrededor de la media hora cuando las anfitrionas estaban en su mejor momento.

España mejoró en la segunda mitad, pero el equipo de Sara Bermúdez aún tuvo suerte de no quedar atrás en su intento de defender su título de la Liga de Naciones.

Alexia Putellas curvó un disparo justo al lado del poste y luego Esther González voleó un centro de Mariano Caldentey contra el poste en el minuto 53.

Pero Alemania siguió siendo peligrosa mientras el juego se convertía en un intercambio de golpes sin que ningún mediocampo pudiera controlar el ritmo. Bühl envió un disparo bajo al fondo del poste en el minuto 70 de tiempo corrido y un centro de Brand rozó el travesaño momentos después.

