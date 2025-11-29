Tigres va a intentarlo todo

logo pulso
Por El Universal

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
México.- Tras un golpe de autoridad por parte de los Xolos de Tijuana en el partido de “ida” de los Cuartos de Final de la Liga MX, los Tigres deberán dar todo de sí para continuar en el Apertura 2025.

La noche del pasado miércoles, los Fronterizos vencieron 3-0 a los de la Sultana del Norte con goles protagonizados por Kevin Castañeda (27’), Mourad Daoudi (24’) y Gilberto Mora al minuto 71, los cuales les otorgaron una clara ventaja para pasar a la siguiente ronda del torneo y que no dejarán ir fácilmente.

Los dirigidos por Guido Pizarro, que ahora jugarán de local necesitan ganar por al menos 3 goles de diferencia para pasar a la siguiente fase.

