Larga y tediosa espera para cambiar plásticos

Por Redacción

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Larga y tediosa espera para cambiar plásticos

CIUDAD VALLES.- Hasta 10 horas de espera para hacer el trámite del cambio de plástico sufrieron algunas de las personas que acudieron a ese trámite a los terrenos de la Feria. El día de ayer, parientes de usuarios de la tarjeta de apoyo económico de adulto mayor y de madres solteras que acudieron a los terrenos de la Feria a renovar sus plásticos pasaron de cinco a 10 horas en las filas, además de que les recogieron sus celulares mientras hacían la espera.

Aunque algunas de ellas comentaron que en efecto, van para tener el documento con el que cobrarán los apoyos, la mala organización de los que hacen el papeleo las hizo tener la más larga de las tardes y sin poder tener el celular a mano.

